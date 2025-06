Sr. Katarína Pavelová SSpS získala doktorát z biblickej teológie na rímskej Gregoriane

Na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme vo štvrtok 12. júna úspešne obhájila doktorskú prácu v oblasti biblickej teológie rehoľná sestra Katarína Pavelová SSpS. Jej dizertačná práca má názov: „Tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka“ (Jn 3,14). Pragmatická intertexturálna reinterpretácia hada v Evanjeliu podľa sv. Jána“. Sr. Katarínu teraz čaká misia v Konžskej demokratickej republike.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Slovenská rehoľníčka z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého vypracovala dizertačnú prácu v angličtine („So must the Son of Man be lifte dup“ (Jn 3,14). A pragmatic an Intertextual Reinterpretation of the Lifting up of the Serpent) pod vedením prof. Lucu Pedroliho z Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Obhajoba prebiehala v taliančine.

Sr. Katarína Pavelová SSpS

„Viera je tá, ktorá pomáha premeniť človeku čokoľvek v živote prežije a dáva mu silu ísť ďalej. Pohľad na ukrižovaného a vyzdvihnutého Ježiša Krista je to, čo nás poháňa ísť ďalej“, hovorí v súvislosti so svojou prácou sr. Katarína, rodáčka zo Šarišských Draviec, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News.

Na obhajobe prišli sr. Katku podporiť aj jej rodičia Ján a Katarína, ktorí sa v predošlý deň zúčastnili na generálnej audiencii so Svätým Otcom. Pani Katarína v rozhovore spomína: „Raz mi jeden kňaz povedal: „Za úspechom dcér sú modlitby rodičov“. A toto je asi ozaj pravda... stále to bolo sprevádzané modlitbou, odriekaním a pôstom“.

Rodičia Ján a Katarína Paveloví

Slováci pôsobiaci a žijúci v Ríme vyjadrili blahoželanie sr. Kataríne aj spevom:

Blahoželanie spevom