Peter Dufka SJ (18): Čistota srdca ako modlitba

Mesiac jún je tradične zasvätený úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu. V litániách k tomuto Srdcu nachádzame mnohé jeho atribúty a duchovné vlastnosti, ktoré si do istej miery chceme osvojiť aj my. V duchovnej literatúre však osobitne vynikajú bdelosť a čistota srdca ako vlastnosti duchovne vyspelého kresťana. Skúsme si preto všimnúť, čo o bdelosti a čistote srdca hovoria cirkevní otcovia, ako sa tieto témy symbolicky vyjadrujú počas svätej omše a aké sú naše osobné skúsenosti s nimi.

P. Dufka SJ: Čistota srdca ako modlitba

1. Cirkevní otcovia

Cirkevní otcovia úzko spájajú bdelosť a čistotu srdca s poznaním – gnózou. Hriech podľa nich zatemňuje myseľ a robí ju neschopnou jasne vidieť pravdu. Tak ako slnečné lúče nepreniknú cez mraky a nemôžu dopadnúť na zem, tak ani svetlo pravdy nemôže osvetliť dušu, ak je srdce zahalené mrakom hriechu.

Z vlastnej skúsenosti vieme, čo všetko sa odohráva v našej mysli, keď sme plní negatívnych emócií voči niekomu. V takomto vnútornom stave sa nám ťažko duševne pracuje a naša myseľ je neustále vyrušovaná. Dodnes si pamätám vyjadrenie istej študentky, ktorá skúšobné obdobie na vysokej škole začínala vždy dôkladným spytovaním svedomia a svätou spoveďou. Tvrdila, že po spovedi je jej myseľ oveľa sviežejšia a lepšie pripravená na štúdium.

Na čítanie a kontempláciu Svätého písma je taktiež potrebné čisté srdce. Ján Cassian v tejto súvislosti hovorí: „Preniknúť do hĺbky Božích slov a kontemplovať jeho tajomstvá nedokáže ľudská veda ani svetská múdrosť, ale len čisté srdce.“

Aj túto vetu do istej miery potvrdzujú naše skúsenosti. Štúdiom, disciplínou a systematickou prácou sa dá veľa dosiahnuť, ale geniálne objavy v oblasti vedy prichádzali vedcom akoby spontánne, náhodou – ako by sa im dostalo vliateho poznania. Takúto skúsenosť mal napríklad Newton alebo Mendelejev. Hovoria o náhode, ktorá však praje iba pripravenej mysli.

Aj v duchovnej oblasti je to podobné. Pokiaľ pravdy viery zostanú len v rozume a nezostúpia do nášho srdca, objav živej viery sa nikdy neuskutoční. Tieto objavy sa dejú často v tichu, neočakávane, akoby silou zhora. Sú však pripravené čistotou srdca.

Svätý Benedikt poznamenáva: „Nebudeme vypočutí pre mnohé slová, ale pre čistotu srdca a pokánie sprevádzané slzami.“ Ako voda zmýva telesné nečistoty z najrôznejších plôch a predmetov, tak slzy pokánia a úprimná ľútosť nad vykonaným zlom očisťujú srdce človeka.

Svätý František z Assisi často povzbudzoval: „Modlite sa vždy s čistým srdcom.“ A komentujúc blahoslavenstvo hovorí: „Skutočne čistí srdcom sú tí, ktorí nevidia len povrch pozemských vecí, ale vďaka očiam čistého srdca neprestávajú vidieť živého Boha v tomto svete.“

Andrej Sládkovič to vyjadril inými, viac poetickými slovami: Beda človeku, čo v kameni vidí iba kameň. Chcel tým povedať, že človek, ktorý nevidí v stvorených veciach Staviteľa, je ochudobnený, pretože nevidí to podstatné. Úmyselne pritom používa silnejší výraz „beda“. Tento výraz sa vzťahuje na srdce človeka, ktoré je zakalené hriechom a preto nevidí, čo by malo vidieť.

2. Liturgia

Mnohí z nás sa denne zúčastňujú na svätej omši, no jej symbolická reč nám často uniká. Očisťovanie začína samotným vstupom do Božieho chrámu, keď sa prežehnáme svätenou vodou. Tento úkon nám pripomína krst, ktorým sme boli očistení od hriechu a znovuzrodení v Kristovi. Je to zároveň znak očistenia srdca pred vstupom do posvätného priestoru. Gesto namáčania prstov do svätenej vody a znamenie kríža sú znakom prijatia milosti a požehnania.

Všetky tieto symboly, slová a úkony očistenia majú človeka pripraviť na stretnutie s Bohom prostredníctvom liturgickej modlitby. Hneď v úvode svätej omše je úkon kajúcnosti ako dôležitá príprava na liturgiu slova a liturgiu eucharistie. Známe formuly Confiteor – Vyznávam všemohúcemu Bohu... alebo Kyrie eleison – Pane, zmiluj sa... sú vyznaním hriechov a prosbou o odpustenie – teda vnútorným očistením pred slávením Eucharistie.

Pri slávnostných liturgiách používame aj kadidlo. Dym kadidla symbolizuje modlitby stúpajúce k Bohu, ale aj očistenie a posvätenie priestoru, oltára, darov i celého zhromaždenia. Taktiež umývanie rúk kňaza pred eucharistickou modlitbou má tento symbolický význam. Kňaz si potichu umýva ruky a modlí sa: „Pane, zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechov.“ Je to vonkajší symbol, ktorý však znamená vnútorné očistenie Božieho služobníka, ktorý má pristúpiť k sláveniu tajomstva viery – Eucharistie.

Aj samotné premenenie má silne očistný charakter. Prijímanie Tela a Krvi Kristovej očisťuje dušu, posilňuje jednotu s Kristom a udržiava človeka v milosti. V Ježišových slovách, ktoré kňaz recituje počas premenenia, silne dominuje očistenie: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov“ (Mt 26, 28).

3. Naše skúsenosti

Bdelosť a čistota srdca v osobnom živote má rôzne fázy a začína pohľadom do vlastného vnútra. Keď si človek nájde čas na úprimnú reflexiu svojich pocitov, myšlienok a túžob, často je prekvapený, čo všetko sa v jeho vnútri nachádza.

V duši človeka by nemal chýbať neustály proces očisťovania, ktorý má rôzne fázy a podoby. Prvou fázou je vedomie pominuteľnosti vonkajších vecí a väčšia koncentrácia na duchovné hodnoty. Tento posun v hierarchii hodnôt obyčajne neprichádza bez ťažkostí. Náš nezdravý vzťah k veciam – a niekedy i k osobám – treba očistiť od prílišnej naviazanosti a závislosti.

Mimoriadne účinným prostriedkom očisťovania sú naše každodenné kríže a ťažkosti. Často majú podobu prijímania a statočného znášania neľahkých situácií, ktoré prináša bežný život a ktoré súvisia s naším povolaním, postavením či povinnosťami. Do oblasti očisťovania patrí aj prekonávanie duchovných kríz a období suchoty, ktoré možno neraz považovať za istý druh skúšok zo strany Pána. Aj stereotyp každodenných činností môže byť formou kríža, ktorý očisťuje.

Prirodzene sa bránime poníženiu a nebolo by dobré pestovať si mentalitu submisívnosti či ústupčivosti. No pokorné prijatie určitých ponižujúcich situácií, ktoré nám odhaľujú pravdu o nás samých, môže byť práve tým časom, ktorý nás očisťuje a vedie k bdelosti srdca.

Milí priatelia, nech sa nám počas tohto mesiaca júna, ktorý je venovaný úcte Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, podarí vo väčšej miere bdieť nad čistotou nášho vlastného srdca – a tak napredovať v našom duchovnom živote.