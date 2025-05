Z turistu pútnik (16): Oltár katedry sv. Petra

Prinášame pokračovanie rubriky Z turistu pútnik, na ktorej spolupracuje Johana Bronková z Teologicko-pastoračného oddelenia Dikastéria pre komunikáciu.

Stolec sv. Petra

Když do baziliky sv. Petra začínají proudit turisté, zaznívají z různě skrytých míst chrámu útržky zpěvů a slova liturgie v různých jazycích. Kdo hledá pravidelné mše, musí dojít k jižnímu transeptu baziliky, k oltáři sv. Josefa. Můžete mít ale to štěstí a přijít do baziliky sv. Petra ve chvíli, kdy se celebruje u oltáře Katedry sv. Petra, navrženého Gian Lorenzem Berninim v letech 1657 až 1666.

Tato úžasná kompozice je syntézou všestranného umu tohoto architekta a sochaře, ale také výsledkem jisté rivality. Když Gian Lorenzo Bernini začal pracovat na projektu, táhlo mu už na šedesátku, měl za sebou řadu významných děl, ale po celý život byl srovnáván s Michelangelem.

Oba byli všestranní umělci, oba pracovali ve službách papežů, ve Vatikánu i jinde. Ale sláva spojená s Michelangelem, který dal konečný tvar bazilice nad Petrovým hrobem, jako by byla nepřekonatelná.

V oltáři Katedry však Bernini přišel s něčím zcela novým. Michelangelo o sto let dříve pojal fresku Posledního soudu v Sixtinské kapli jako pokračování reálného prostoru. Bernini šel nyní ještě dál – prostřednictvím světla propojuje náš pozemský prostor s prostorem nadpozemským, nadpřirozeným.

Návštěvníci baziliky hledí na kompozici v závěru chrámu s úžasem. Podivují se nad jeho rozměry: Holubice Ducha svatého uprostřed okna měří 1,7 m, a jen biskupské mitry církevních otců jsou vysoké 1,5 m, k odlití soch bylo zapotřebí mnoha tun bronzu a monument je tak jistě také příkladem technické dovednosti našich předků.

Zastavme se ale a podívejme se na oltář katedry jinak. Nejde přece jen o technickou stránku, máme před sebou oltář a vrcholné Berniniho dílo, jehož hlavním tématem je světlo. Jestliže už v Michelangelově pojetí apsidy Svatopetrské baziliky mělo světlo zásadní roli jako rovnocenný protihráč modelované hmoty zdiva, Bernini dovádí tento sochařský princip k dokonalosti, a komponuje vizi otevřených nebes, ze kterých se v záplavě světla snáší holubice Ducha svatého, kolem ní se vznášejí v oblacích andělé a z této vize sestupuje dolů ohromný bronzový trůn, který však skrývá jiný, menší, na kterém podle tradice kázal sv. Petr. Mohlo by se tedy říci, že Berniniho kompozice je vlastně relikviářem, ale tím bychom možná opomenuli to hlavní. Monumentální scéna, vytvořená v letech 1657-1666, ve skutečnosti připomíná po věky stále nový úkol Petrových nástupců, hlásat Krista, vykládat a učit Boží slovo. Proto se nad Petrovou katedrou vznáší symbol Ducha svatého, který uvádí do celé Pravdy, je Utěšitel a Přímluvce, ale také napovídá správná slova ve chvílích pronásledování.

Po stranách trůnu stojí čtyři postavy vynikajících teologů, sv. Ambrož a Augustin – jako otcové křesťanského západu – a sv. Atanasius a Jan Chrysostomos reprezentující východní církev, a gestem svých rukou jako by trůn nadnášeli.

Trůn samotný zdobí reliéfy tří evangelijních perikop, které o úkolu papeže, jako Kristova zástupce na zemi, vypovídají mnoho: Pas mé ovce – tedy svěření lidského stádce Petrovi, Mytí nohou – které ukazuje jaká je povaha jeho služby, a konečně předání klíčů nebeského království.

Oltář katedry sv. Petra vznikal současně se Svatopetrským náměstím, které dalo konečný tvar prostoru před bazilikou. Poutník, přicházející k hrobu sv. Petra, tak nejprve vstoupí do prostoru náměstí, které samo je chrámovou předsíní, posvátným prostorem pod otevřeným nebem. Ocitne se v náručí Berniniho kolonády, symbolizující náruč církve, společenství, do něhož náleží, jak světci všech stavů a nejrůznějších osudů, lemující horizont na balustrádě kolonády, tak i poutník sám.

A poutník kráčí dál a když vstoupí do baziliky, spatří, že baldachýn nad hrobem apoštola Petra rámuje také Katedru, biskupský stolec, v závěru chrámu, který odkazuje k prvnímu úkolu Petrových nástupců: hlásat evangelium a učit Boží lid. A putování pokračuje, a poté, co se poutník poklonil před svědectvím prvních svědků víry, je ve světle Ducha svatého sám vybídnut k následování, pod vedení sv. Petra a jeho Nástupců, kterým Kristus svěřil klíče nebeského království.