Prinášame pokračovanie rubriky Z turistu pútnik, na ktorej spolupracuje Johana Bronková z Teologicko-pastoračného oddelenia Dikastéria pre komunikáciu.

Z turistu pútnik (14): Mariánske putovanie Rímom

Řím byl pro chodce vždycky složitým místem. A v tom se nic nezměnilo. Když se proplétáte mezi elektrickými skútry, hřmícím provozem a zrádnou dlažbou, mohlo by se zdát, že člověk potřebuje anděla strážného i k tomu, aby se dostal na zajednanou večeři. Nezapomeňte, že první poutníci to měli ještě těžší. Žádné pouliční lampy, a všudypřítomní lapkové, vždy hotoví připravit vás o majetek a někdy i o život. Na pomoc pro ty, kdo bloudí ve tmě, vznikly v Římě tzv. Madonnelle, obrazy Panny Marie na zdech podél římských ulic, na křižovatkách cest nebo v zapomenutých edikulách, kde Panna Maria bdí nad městem už po staletí.

Staří Římané znali nástrahy dlouhých temných nocí. Křižovatky cest střežili Lares Compitales, bezejmenná, pradávná božstva, jejichž pomoc lidé vzývali uprostřed nástrah každodenního života. Křesťané tuto útěšnou praxi nahradili obrazy Panny Marie, inspirováni snad nejslavnějším mariánským obrazem Říma, Salus Populi Romani, dnes v bazilice P. Marie Větší. Od 6. století bývala nošena v procesí, v dobách nebezpečí, morových ran, záplav nebo invaze byla vystavována, aby bděla nad obyvateli Říma.

Přítomnost P. Marie byla záhy vzývána všude ve městě, na její počest vznikly malé kapličky a edikuly, některé rafinovanější, jiné zcela prosté. V často bouřlivých dějinách Říma, městští představitelé podporovali šíření těchto mariánských míst nejen jako zbožnou praxi, ale je také coby prostředek k potlačení rozbrojů. Ve čtvrtích jako Monti nebo Trastevere, kde byly lidové nepokoje na pořadu dne, se množily obrazy P. Marie v naději, že její bdělé oči odradí městské živly od násilí.

Obrazy a sochy P. Marie však nesloužily pouze k duchovnímu povzbuzení. Ve městě bez pouličního osvětlení měly také praktickou roli. Ti, kdo museli v noci procházet temnými, klikatými římskými ulicemi, nacházeli cestu osvětlenou votivními lampičkami. Metafora o zahlédnutém světle musela lidem, které mariánská světla dovedla domů, připadat velmi výstižná.

Dnes si jich turista sotva všimne, pokud nejsou obzvlášť zdobené barokními rozvilinami nebo třpytivou mozaikou. Oči poutníka však zjistí, že dávno před kamerovými systémy a Velkým bratrem, křesťané vzhlíželi k milosrdným očím P. Marie, aby je utěšily v prostých lidských starostech poutníků životem.

Madonna della Strada, Panna Maria z cesty, zaujímá čestné místo mezi římskými Madonami. Její titul pochází ze starověkého označení prvních křesťanských komunit, jejichž konvertité hledali cestu ke spáse. Kaple P. Marie stála od dávných dob naproti Kapitolskému pahorku, kde shlížela na cestu, po které se nově zvolený papež ubíral v procesí na Laterán, aby se ujal římské katedrály.

Panna Maria z cesty odtud také bděla nad hranicí mezi starověkým pohanským městem a moderním křesťanským Římem. Papež Sixtus IV. ji nechal přemalovat během své kampaně na obnovu římských Madon k jubilejnímu roku 1475. O necelé století později přišel do Říma Ignác z Loyoly a na místě dávné kapličky začal budovat nádherný nový kostel Il Gesù. Uctívaný obraz dostal vlastní kapli v levém transeptu a P. Maria z cesty se stala ochránkyní jezuitů, kteří se odtud rozešli do celého světa.

Největší rozmach však zažily Madonnelle v 18. století. Ačkoli se jim během staletí připisovalo mnoho zázraků, ve chvíli, kdy se po Evropě šířilo osvícenství a pro každou událost se našlo racionální vysvětlení, starobylé mariánské obrazy zpochybňovaly vědecká dogmata doby. V roce 1796 Napoleonova vojska vtrhla do Itálie a oko dobyvatele se obrátilo na Řím. Invaze se zdála nevyhnutelná a Římané se připravovali na plenění. 9. července 1796 se však rozšířila zpráva, že mnoho mariánských obrazů pohnulo očima.

Bylo to považováno za znamení zájmu P. Marie o to, co přijde. Obrazy proto byly pečlivě sledovány a zprávy o zázracích pokračovaly po celý rok.

Římané vyšli do ulic a v reakci na zázračné události se postili a modlili. Když se pak vyšetřovalo, kdo co viděl na 36 zázračných vyobrazeních, stáli vedle sebe šlechtici i nuzáci, svorně svědčili o zázracích a slibovali svou oddanost Panně Marii.

Podivuhodná gesta P. Marie vytvořila égalité a fraternité mezi společenskými třídami, aniž by bylo zapotřebí krvavé revoluce.

Sjednocení Itálie a přestavba Říma na hlavní město země přinesly ztrátu mnoha těchto mariánských zastavení. Nicméně soupis pořízený badatelem Alessandrem Ruffinim v roce 1853 uvádí 2739 těchto svatých obrazů v Římě. Dnes jich je něco přes 500.

Ačkoli městskou krajinu Říma zdobilo mnoho mariánských vyobrazení, paradoxně nejslavnější římské náměstí, náměstí svatého Petra, svou Madonnellu postrádalo. Madernova fasáda nese 13 soch, Berniniho kolonádu završuje 140 postav světců a Petr a Pavel stojí přímo na náměstí.

Svatý Jan Pavel II. situaci napravil, v návaznosti na další novější mariánský zázrak. 13. května 1981 zasáhl Jana Pavla II. atentátník přímo do hrudi. Kulka minula břišní tepnu o milimetry. Papež Jan Pavel II. své přežití přičítal zásahu P. Marie, která – jak řekl – vedla dráhu kulky a zachránila mu život. Nařídil proto, aby vatikánská mozaiková dílna umístila nad náměstí vyobrazení Panny Marie Mater Ecclesiae, Matky církve.

Každý jistě už slyšel staré úsloví, že všechny cesty vedou do Říma. Obrazy P. Marie, které zdobí kdejaký kout Věčného města, však připomínají, že cesta, kterou skutečně hledáme, vede k jejímu Synu, k Ježíši.