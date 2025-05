Úmysly Apoštolátu modlitby s Levom XIV. pokračujú

Pápež Lev XIV. potvrdil modlitbové úmysly Apoštolátu modlitby, ktoré na celý rok 2025 vybral pápež František. Informoval o tom medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby páter Cristóbal Fones SJ. Očakáva sa, že Lev XIV. dá zakrátko Apoštolátu modlitby svoje pokyny aj ohľadom modlitbových úmyslov na rok 2026.

Úrad Petrovho nástupcu pokračuje z pápeža na pápeža ako štafeta. Týka sa to aj modlitbových úmyslov, ktoré adresuje Cirkvi prostredníctvom Apoštolátu modlitby. Svätý Otec František, ktorého si Pán povolal do večnosti, vybral na každý mesiac roka 2025 úmysly, ktoré boli zverejnené v januári 2024. V modlitbe na tieto úmysly Cirkev pokračovala aj v období uprázdneného Petrovho stolca.

Pápež Lev XIV. v prvom týždni po svojom zvolení potvrdil platnosť úmyslov vybraných jeho predchodcom. Informoval o tom medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby P. Cristóbal Fones SJ. V správe rozoslanej národným riaditeľom a koordinátorom Apoštolátu modlitby z 13. mája 2025 píše:

Vážení národní riaditelia a koordinátori, pozdravujem vás vo Vzkriesenom Pánovi. S veľkou radosťou vám oznamujem, že pápež Lev XIV. potvrdil modlitbové úmysly zverejnené v januári 2024 na celý rok 2025.

To znamená, že ich prijíma za svoje a my môžeme pokračovať v našom poslaní modliť sa za náročné výzvy, ktorým ľudstvo čelí a za poslanie Cirkvi tak, ako to bolo naplánované, a to prípravou potrebných materiálov (časopisov, publikácií, grafík, videí atď.) a šírením jeho modlitbových úmyslov v našich krajinách.

Keď budem mať možnosť stretnúť sa s ním, prediskutujeme modlitbové úmysly plánované na rok 2026 a ďalšie dôležité záležitosti jeho Celosvetovej modlitbovej siete, ktorej súčasťou je aj Eucharistické hnutie mládeže. O prípadných zmenách vás budem včas informovať, hneď ako dostanem správy.

S bratským pozdravom P. Cristóbal Fones SJ, medzinárodný riaditeľ Celosvetovej siete modlitby s pápežom

Do Apoštolátu modlitby – Celosvetovej siete modlitby s pápežom – sa môže zapojiť každý veriaci obetovaním svojich modlitieb, radostí, starostí i utrpení na úmysel Svätého Otca. Takto sa vytvára spoločenstvo modlitbovej podpory pre celé ľudstvo.

Témy mesačných úmyslov odrážajú potreby Cirkvi a sveta a výzvy, ktorým treba čeliť. Na úmysel Svätého Otca sa najintenzívnejším spôsobom modlíme každý prvý piatok mesiaca v spojení s eucharistickou poklonou, litániami a osobitnou modlitbou k Ježišovmu Srdcu.

Na úmysel Svätého Otca sa však modlí Cirkev aj v akýkoľvek iný deň mesiaca a možno ich zaraďovať do spoločných modlitieb veriacich pri svätej omši. Pri každej svätej omši sa modlíme v jednote s Petrovým nástupcom a biskupmi celého sveta.

Pápežom potvrdené úmysly Apoštolátu modlitby na najbližšie mesiace sú nasledovné:

Máj: Za pracovné podmienky

Modlime sa, aby práca každému umožňovala uplatnenie sa, rodinám dôstojné živobytie a celej spoločnosti rast v ľudskosti.

Jún: Za spolucítenie so svetom

Modlime sa, aby každý z nás nachádzal útechu v osobnom vzťahu s Ježišom a učil sa od jeho Srdca spolucíteniu s ľuďmi celého sveta.

Júl: Za umenie rozlišovať

Modlime sa, aby sme sa viac učili rozlišovať, správne si voliť životné cesty a odmietať všetko, čo nás vzďaľuje od Krista a evanjelia.

August: Za pokojné spolužitie

Modlime sa, aby spoločenstvá s náročnejším spolužitím nepodľahli pokušeniu použiť násilie z etnických, politických, náboženských alebo ideologických pohnútok.

September: Za náš vzťah k celému tvorstvu

Modlime sa, aby sme podľa príkladu svätého Františka cítili vzájomné puto so všetkými stvoreniami, milovanými Bohom a hodnými lásky a úcty.

Október: Za spoluprácu rozličných náboženských tradícií

Modlime sa, aby veriaci rozličných náboženských tradícií spolupracovali na obrane a podpore mieru, spravodlivosti a ľudského bratstva.

November: Za predchádzanie samovraždám

Modlime sa, aby ľudia pokúšaní k samovražde našli vo svojom spoločenstve potrebnú oporu, starostlivosť a lásku a otvorili sa kráse života.

December: Za kresťanov v oblastiach konfliktov

Modlime sa, aby kresťania žijúci v oblastiach vojny alebo konfliktov, zvlášť na Blízkom východe, boli šíriteľmi pokoja, zmierenia a nádeje.

K úmyslom Apoštolátu modlitby vybraným pápežom sa každý mesiac pripájajú aj úmysly vybrané miestnym biskupským zborom. Teraz v máji sa takto modlíme „za jednotu kresťanov, aby sme dokázali spoločne svedčiť o Božej láske vo svete“.

P. Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby