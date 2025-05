Peter Dufka SJ (17): Modlitba a Duch Svätý

Väčšina kresťanov v týchto dňoch, v očakávaní novej voľby hlavy Katolíckej cirkvi, upriamuje svoju pozornosť na Vatikán. S vierou, že Duch Svätý vedie Cirkev, hľadíme na novú voľbu Petrovho nástupcu a prirodzene nechýbajú modlitby na tento úmysel.

Modlitba k Duchu Svätému – alebo modlitba vedená Duchom Svätým – by mala vždy sprevádzať vážne rozhodnutia každého kresťana. O to viac je potrebná v čase, keď ide o voľbu nového pápeža. Skúsme si preto všimnúť niekoľko aspektov tejto modlitby. Podľa čoho môžeme spoznať, že v modlitbe sme usmerňovaní Duchom Svätým? Jeho prítomnosť charakterizujú tri slová: jednota, život a svetlo.

1) Jednota

Uvažovanie či reflexia nad udalosťami minulosti alebo prítomnosti v nás vyvoláva rôzne pocity. Tie však nezasahujú len citovú a afektívnu rovinu človeka. Každou myšlienkou sa zároveň otvárame pôsobeniu rôznych duchov. Podľa niektorých autorov existujú tri zdroje takýchto myšlienok a pocitov: môžu pochádzať od dobrého ducha, od zlého ducha alebo od nás samotných.

Do pozornosti 06/04/2025 Peter Dufka SJ (16): Modlitba putovania Počas Jubilejného roka sa v dňoch od 3. do 6. apríla 2025 konala Národná púť do Ríma, na ktorú boli pozvaní biskupi, kňazi i veriaci z celého Slovenska. Program a príhovory ...

Prostredníctvom modlitby sa otvárame pôsobeniu dobrého Ducha. Modlitba je prostriedkom jednoty, zbližovania nášho ducha s Duchom Božím. Sv. Teofán Zatvorník bol presvedčený, že modlitba je akýmsi „dýchaním Ducha Božieho v nás samých“ a dodáva, že človek musí čistotou srdca vytvoriť vhodné podmienky na jeho prítomnosť.

Hovoriť s Bohom si vyžaduje určitý druh inšpirácie, ktorú niektorí duchovní autori stotožňujú s „vedením Duchom Svätým“. O pôsobení Ducha v modlitbe sa najmä na kresťanskom Východe nikdy nepochybovalo. Duch Svätý spája našu modlitbu s modlitbou Ježiša Krista a dáva jej moc dosiahnuť to, o čo prosíme. Umožňuje vniknúť hlbšie do nepoznaných tajomstiev a spája modlitby jednotlivcov do jediného hlasu Cirkvi. Duch Boží zhromažďuje a zjednocuje rozptýlené modlitby veriacich do jediného hlasu Kristovej Cirkvi a podľa sv. Cyrila Jeruzalemského je ako jediný lúč svetla, ktorý osvetľuje všetko potrebné.

2) Život

Druhým znakom prítomnosti Ducha Svätého v modlitbe je oživujúci rozmer, ktorý v latinskej verzii Kréda označujeme slovami Dominum et vivificantem. Tento výraz podľa Irénée Hausherra znamená, že spomedzi mnohých duchov, ktoré pôsobia na človeka, je len jeden, ktorý je dobrý, zvrchovaný a autentický – ten, ktorý dáva život.

Na človeku je vidno, akým duchom žije a akým duchom sa necháva viesť či ovplyvňovať. Z jeho tváre možno ľahko vyčítať, či v jeho srdci prevláda pochmúrnosť a temnota, alebo radosť a svetlo. Na označenie Ducha Svätého, ktorý dáva život, používali Gréci výraz zōopoiòn (ζωοποιόν), čo znamená predovšetkým Boží život v nás – „zbožštenie“ alebo „deifikáciu“.

Dominum et vivificantem – Pán a darca života – sa naznačuje aj v iných výrazoch Svätého písma. Je nazývaný Tešiteľom (Jn 14, 16–17), Duchom pravdy (Jn 16, 13), Duchom múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej (Iz 11, 2). Sú to jednoducho atribúty života, ktoré môžeme v sebe modlitbou kultivovať.

Modliť sa v Duchu Svätom si vyžaduje vieru, že Boh v nás už koná – že nás vedie aj cez váhanie, neistoty, ticho a dlhé čakanie. V čase rozhodovania nejde len o správne rozhodnutie pre seba, ale o otvorenosť voči tomu, čo môže Duch, darca života, vykonať skrze nás v službe druhým. Svätý Serafim Sarovský povedal: „Získaj Ducha Svätého a okolo teba sa zachránia tisíce duší.“

Svätý Bazil Veľký učil, že „bez Ducha Svätého nie je možné poznať Božiu vôľu“. Preto modlitba k Nemu nie je iba prosbou o pomoc, ale aj prostriedkom na nahliadnutie do seba samého, na pohľad na svet Božími očami. Duch Svätý totiž nevstupuje do duše ako cudzí hosť, ale ako ten, ktorý dáva život a premieňa nás zvnútra.

3) Svetlo

Keď človek stojí pred rozhodnutím, nie vždy ide o voľbu medzi dobrom a zlom. Často ide o výber medzi dvoma dobrými cestami. Práve tu vstupuje do rozhodovania dar rozlišovania, ktorý Evagrius Pontský nazýval „lampou duše“. Tento dar je ovocím modlitby, ticha a dôvery. Nejde o okamžité odpovede, ale o schopnosť duše nechať sa viesť Duchom, ktorý skúma všetko, aj Božie hlbiny (1 Kor 2, 10).

Poznanie je akoby vnútorné svetlo, pred ktorým miznú tienisté stránky všetkých skutočností, ako to vyjadruje Žalm 36: „V tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36, 10), alebo evanjelista Ján: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet“ (Jn 1, 9).

Modlitba k Duchu Svätému je do značnej miery aktom odovzdanosti. Nepopiera potrebu intelektu a racionálneho uvažovania, ale kladie dôraz na skutočnosti, ktoré samotný intelekt presahujú. Svätý Izák Sýrsky pripomína: „Keď sa duša prestane spoliehať na seba a odovzdá sa Božiemu Duchu, vtedy nájde pravdu.“ Skúškou správnosti tohto rozlišovania je pokoj, ktorý zavládne v duši, keď sa človek pri rozhodovaní nechá viesť Duchom. V takýchto chvíľach nie je najdôležitejšie pýtať sa: „Čo mám robiť?“ alebo „Ako sa mám rozhodnúť?“, ale predovšetkým: „Pane, aká je Tvoja vôľa?“

V Novom zákone sa na označenie rozlišovania a hľadania pravdy používajú najmä dva výrazy: diakrínō (διακρίνω) – oddeliť, rozhodnúť, posúdiť; a dokimázō (δοκιμάζω) – skúmať, preverovať, rozpoznávať. Predovšetkým tento druhý výraz si vyžaduje modlitbu, kontempláciu – vnímanie a poznávanie viac srdcom než intelektom. Tento druh rozlišovania môže vykonávať len zrelý človek (Hebr 5, 14), ktorý vie zachytiť znamenia časov (Mt 16, 3). Svätý Pavol túto schopnosť zaradil medzi charizmy, keď píše o daroch Ducha Svätého – ako je dar prorokovať, hovoriť rôznymi jazykmi, ale aj dar rozlišovať duchov (1 Kor 12, 8–10).

Milí priatelia, v čase osobných, spoločenských či cirkevných rozhodnutí sa modlitba k Duchu Svätému stáva nevyhnutnou súčasťou života kresťana. Nie je to len duchovné cvičenie, ale postoj otvorenosti voči Božiemu vedeniu. Duch Svätý nás nenecháva v našich pochybnostiach, ale vstupuje do nich ako darca jednoty, života a svetla, ktoré ukazujú smer. Preto aj dnes – v čase, keď Cirkev očakáva nového Petrovho nástupcu, ale aj v každodenných rozhodnutiach – zostáva výzvou a pozvaním znovu a znovu sa obracať k Duchu pravdy.