Pápež Lev XIV. bol zvolený v deň sviatku Panny Márie z Pompejí

Do Vatikánu prichádzajú blahoželania a odozvy z celého sveta po zvolení Leva XIV. na pápežský stolec. V Taliansku rezonuje aj vyhlásenie arcibiskupa Pompejí, ktorý pripomína, že deň zvolenia pápeža je významným mariánskym dátumom a poukazuje i na to, že jeho predchodca Lev XIII. bol pápežom ruženca a mariánskych encyklík a sprevádzal bl. Bartola Longa, zakladateľa mariánskej svätyne v Pompejach, ktorý bude onedlho svätorečený.

Zuzana Klimanová – Vatican News

Vyhlásenie arcibiskupa Pompejí Mons. Tommasa Caputa vo štvrtok 8. mája, keď je v pompejskej bazilike slávnosť tamojšej Ružencovej Panny Márie:

„Pompeje oslavujú zvolenie Jeho Svätosti Roberta Prevosta za pápeža Leva XIV. a zvonenie zvonov vyjadruje radosť nás všetkých. Hneď v prvých slovách Svätý Otec, z Loggii blahoslavenstiev venoval myšlienku Panne Márii. Povedal: „Dnes je deň Prosby (Supplica) k Panne Márii Pompejskej. Naša Matka Mária chce byť vždy s nami“. A toto meno nám pripomína pápeža Leva XIII., pápeža ruženca, autora mnohých encyklík venovaných mariánskej modlitbe, pápeža, ktorý sprevádzal Bartola Longa v prvých desaťročiach pompejskej histórie.

Vnútro baziliky

Práve dnes ráno, 8. mája, sme na Námestí Bartola Longa slávili sviatok Panny Márie Pompejskej vzývaním tradičnej Prosby k nej. Skutočne sa zdá byť obdivuhodným zámerom Prozreteľnosti, že práve dnes kardináli zhromaždení v konkláve darovali Cirkvi nového pastiera, ktorého odteraz uisťujeme o svojej vernosti, láske a modlitbách. Počas dnešnej rannej svätej omše kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia, vyzval ctiteľov Panny Márie, aby sa modlili, aby „Panna Mária prosila Ducha Svätého. Nech silno vanie, aby bol zvolený pápež, ktorého potrebuje dnešná Cirkev a tiež dnešný svet, sužovaný toľkými vojnami“.

Kardinál prosil Pannu Máriu o príhovor, aby konkláve zvolilo „pápeža, ktorý posilní vieru vo svete, ktorý sa vyznačuje veľkým technickým pokrokom, ale ktorý má tendenciu zabúdať na Boha. Panna Mária, ktorú vzývame ako Vládkyňu neba a zeme, Kráľovnú víťazstiev, našu Matku a našu nádej, nám určite neodoprie svoju ochranu“.

Slávnosti 8. mája 2025 predsedal kardinál Re

Správa o voľbe je naplnením týchto slov, ktoré teraz znejú prorocky. Najsvätejšia Panna Mária nás vždy sprevádza k Ježišovi. Veľký svätec, svätý Louis Grignion de Montofort, napísal: „Ad Jesum per Mariam“. K Ježišovi sa ide cez Máriu. Avšak dnes, v tento výnimočný deň, by som povedal: „Ad Jesum per Summum Pontificem“. Pápež nás svojím slovom a svedectvom sprevádza k Ježišovi. Panna Mária, Matka Cirkvi, bude kráčať po jeho boku, aby táto cesta bola príjemná. Aj my budeme kráčať po jeho boku s modlitbou a v Pompejach je vyvolenou modlitbou ruženec. Budeme tak robiť podľa príkladu zakladateľa, blahoslaveného Bartola Longa, syna vo večnom a poslušnom počúvaní pápeža, hlasu Krista na zemi. Lev XIV. bude čoskoro sláviť jeho kanonizáciu.“