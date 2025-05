Mons. Fisichella, Jubielum hudobných kapiel: Naplnili ste radosťou celý Rím

Na Námestí Cavour, len pár krokov od Vatikánskej baziliky, slávil pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu záverečnú svätú omšu jubilejného podujatia, ktoré sa začalo včera slávnosťou v Trastevere. Tisíce účastníkov z 90 krajín sa v tradičných odevoch a so svojimi hudobnými nástrojmi následne zúčastnili slávnostného sprievodu na Námestie svätého Petra, aby sa zúčastnili modlitby Raduj sa, nebies Kráľovná, ktorú predniesol pápež Lev XIV.

Vatican News

Kalábrijské bubny a tamburíny, trúbky a trombóny obecných aj vojenských hudieb, guitarrón a javana mexických mariachi. Hudba nástrojov z celého Talianska i sveta dnes ráno zaznievala na Námestí Cavour – v srdci Ríma, len na skok od Baziliky svätého Petra. Na tomto veľkom námestí, pod budovou Justičného paláca, sa dnes konala svätá omša pre všetkých účastníkov Jubilea hudobných kapiel a ľudového umenia, ktoré sa začalo včera, 10. mája, veľkou slávnosťou vo štvrti Trastevere.

Sprievod na Námestie svätého Petra

Ďalšou oslavou bola dnešná svätá omša, ktorá sa konala pred poludňajšou mariánskou modlitbou Regina caeli, ktorú viedol pápež Lev XIV. Všetci účastníci jubilejného podujatia – pochádzajúci z 90 krajín – sa následne v hudobných kostýmoch a so svojimi nástrojmi presunuli na Námestie svätého Petra v pestrofarebnom sprievode po Via della Conciliazione. Omšu celebroval arcibiskup Rino Fisichella, pro-prefekt Dikastéria pre evanjelizáciu a organizátor Jubilea, ktorý vyjadril vďačnosť všetkým členom hudobných kapiel i predstaviteľom ľudového umenia: „Naplnili ste radosťou toto naše mesto Rím, keď ste boli na toľkých námestiach a ponúkli ste predstavenia, hry, spevy i hudbu. Ďakujem, že ste sa do tejto iniciatívy zapojili.“

Napredovať v dobrom

Vo svojej homílii Fisichella, citujúc jedno z kázaní svätého Augustína, povedal: „To, čo robíte s takým nadšením a vášňou, nech sa stane hudbou a spevom, ktorý zaznie až k Božím ušiam. Veď práve svätý biskup nám to pripomína.“ A pokračoval: „Spievaj, hraj, ale kráčaj spievajúc a hrajúc – potešuj sa v námahe, no nikdy si nezamiluj lenivosť.“ „Spievaj, hraj a kráčaj – a čo znamená kráčať? Napredovať v dobrom. Ak napreduješ, ak rastieš, ak sa rozširuješ, vtedy kráčaš. Ale musíš napredovať v dobrom, v pravej viere a v dobrom živote.“

Preklad Martin Jarábek