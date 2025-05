Mesačné úmysly Apoštolátu modlitby pokračujú

Obrázok: The Pope Video - PWPN

V súvislosti so smrťou Svätého Otca Františka sa vynorili otázky, či aj v období uprázdneného pápežského stolca – sede vacante – pokračujeme v modlitbe na úmysel Svätého Otca. Odpoveď znie „áno“. Je to tak preto, lebo pápež vyberá úmysly Apoštolátu modlitby vopred a ním vybrané témy na daný mesiac platia aj naďalej. Na úmysly, ktoré pápež vybral, sa Cirkev modlí i po jeho smrti. Naďalej sa tak zjednocujeme v modlitbe za ním vybrané modlitbové priority.

P. Bartkovjak SJ: Úmysel apoštolátu modlitby na máj

Vieme, že okrem vopred pripravených mesačných úmyslov Svätý Otec cez Apoštolát modlitby vyhlasuje aj bleskové modlitbové výzvy, reagujúce na aktuálne dianie vo svete, týkajúce sa napr. živelných či vojnových katastrof. Pápež bežne vyzýva k modlitbe napr. pri nedeľnej poludňajšej modlitbe alebo pri stredajšej katechéze či iných verejných príležitostiach. Tieto aktuálne výzvy sa smrťou pápeža odmlčali a čakajú na nového pápeža, ktorý v nich bude môcť pokračovať.

Modlitba v čase konkláve

Osobitne teraz, v čase smútku za pápežom Františkom, sa v Apoštoláte modlitby spájame v prosbe za jeho večnú odmenu v nebi, aby ho Pán života zahrnul svojím milosrdenstvom. V čase prípravy na konkláve a v priebehu konkláve sa súčasne zjednocujeme vo vzývaní Ducha Svätého, aby sprevádzal voľbu nového pápeža: Duchu Svätý, príď!

Robíme tak na výzvu kardinálskeho zboru z 30. apríla. Ako informovala Svätá stolica, Kolégium kardinálov zhromaždené v Ríme, ktoré sa zúčastňuje na generálnych kongregáciách v príprave na konkláve, „sa obrátilo na Boží ľud s výzvou, aby tento cirkevný okamih prežíval ako udalosť milosti a duchovného rozlišovania v načúvaní Božej vôli.“

Kardináli si uvedomujú potrebu byť podopieraní modlitbou všetkých veriacich:

„Práve modlitba je tou pravou silou, ktorá v Cirkvi napomáha jednote všetkých údov v jedinom Kristovom tele. ... Je predovšetkým nevyhnutné stať sa pokornými nástrojmi nekonečnej múdrosti a prozreteľnosti nebeského Otca v otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého. On je totiž hlavným činiteľom života Božieho ľudu – tým, ktorému máme načúvať a prijímať, čo hovorí Cirkvi. Nech túto spoločnú prosbu sprevádza Panna Mária svojím materinským príhovorom.“

Na túto výzvu kardinálov reagoval aj medzinárodný riaditeľ Apoštolátu modlitby páter Cristóbal Fones SJ:

„Drahí bratia a sestry z Apoštolátu modlitby, nachádzame sa vo významnej chvíli v živote Cirkvi. Dnes nás kardináli výslovne vyzývajú, aby sme tento cirkevný čas milosti a duchovného rozlišovania podporili svojimi modlitbami, načúvajúc Božej vôli. Počas týchto dní vás pozývame, aby ste sa vytrvalo modlili „Príď, Duchu Svätý“ – Veni Creator Spiritus, a svoje každodenné obetovanie dňa venovali na tento osobitný úmysel.

Pokiaľ ide o májový úmysel (za pracovné podmienky), pokračujeme v každodennej modlitbe za náročné výzvy pre ľudstvo a za poslanie Cirkvi. Nech nás Pán v tomto čase upevní ako skutočnú celosvetovú modlitbovú sieť, oddanú svojmu poslaniu a slúžiacu celému Božiemu ľudu, ktorý sa snaží nájsť a naplniť jeho vôľu.“

Májový úmysel: za dôstojné pracovné podmienky

Na máj vybral Svätý Otec úmysel s touto výzvou: Modlime sa, aby práca každému umožňovala uplatnenie sa, rodinám dôstojné živobytie a celej spoločnosti rast v ľudskosti.

Dôstojnosť práce patrí k silným témam Cirkvi. Pozornosť Cirkvi venovaná ľudskej práci je pochopením významu Ježišovho skrytého života. V Nazarete bol ponorený do sveta práce, vyrastal po boku Jozefa, tesára a staviteľa, a zaiste sa podieľal aj na prácach v domácnosti vedenej Pannou Máriou. Práve mesiac máj sa začína pohľadom na sv. Jozefa ako vzor svätosti života v podobe statočnej práce.

Sv. Ján Pavol II. je známy tým, že ako krakovský biskup chodieval sláviť liturgiu do robotníckej štvrte a podporoval hnutie za solidárnosť. V encyklike Laborem exercens z roku 1981 píše:

„Problém práce patril od začiatku do učenia Cirkvi, do jej náuky o človeku, o verejnom živote a zvlášť do náuky o sociálnej morálke, ktorú vypracúvala podľa potrieb rozličných období.“ (č. 3)

Ak niekedy v minulosti oblasť práce zostala bez patričného záujmu Cirkvi, dôsledkom bolo poškodenie jej dôveryhodnosti v očiach mnohých a prenechanie miesta ideologickým deformáciám. Či už to bol bezcitný kapitalizmus alebo masový kolektivizmus potláčajúci ľudskú iniciatívu.

Aj dnešný vývoj v globalizovanom svete neraz kriví požiadavky dôstojnosti ľudskej práce. Pápež František systematicky kritizoval ekonomiku vylúčenia a nazýval ju „ekonomikou, ktorá zabíja“, keď pozerá čisto len na výkonnosť a vyraďuje slabších a menej efektívnych, ako sú napr. matky s deťmi či otcovia početnejších rodín. Odporúčal preto ekonomický model, ktorý má na zreteli celostný ľudský rozvoj.

Vieme ako veľmi na oblasť práce vplýva politická a ekonomická nestabilita, korupcia a nedostatočné zaistenie zákonnosti, zle fungujúce sociálne podmienky, ako aj technologický vývoj bez etickej reflexie. Do celkom nedôstojných podôb ľudskú prácu deformuje organizovaný zločin a vojny.

Bezpečné a zdravé pracovné podmienky sú také aj po etickej stránke. Raz sa na stretnutí s mládežou pápež František podelil s tým, ako sa mu mladý Talian priznal s morálnou dilemou, keď mu v čase nezamestnanosti ponúkli dobre platenú prácu, ale bola to výroba mín.

Čo dodať na záver? Pracovisko a čas venovaný práci tvorí obrovský časopriestor, kde sa odohráva náš život i náš rast vo svätosti. Je to miesto tvorivosti aj náročných zápasov, zoceľovania sa v cnostiach, je to dôležité miesto svedectva. S pohľadom upriameným na Ježiša, ktorý sa vo svojich mladých rokoch naučil zručne pracovať a žil uprostred tvrdo pracujúcich ľudí, sa môžeme zjednotiť v modlitbe na úmysel Svätého Otca.

Výzvy slovenských biskupov

Úmysel našich biskupov v rámci Apoštolátu modlitby sa v mesiaci máj zameriava na ekumenizmus: Modlime sa za jednotu kresťanov, aby sme dokázali spoločne svedčiť o Božej láske vo svete.

V súvislosti s konkláve predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober pozval „všetkých pridať sa k výzve kardinálov a zapojiť sa do modlitieb za jednotu v Cirkvi, múdrosť a schopnosť rozlišovania pre kardinálov v čase prípravy i počas trvania konkláve. Buďme duchovne prepojení s Rímom.“

P. Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby