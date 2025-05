Ekumenická modlitba na podporu prác konkláve pochádza z Taizé

Modlitba adresovaná všetkým členom Svetovej rady cirkví vzýva pôsobenie Ducha Svätého na tých, ktorí boli povolaní zvoliť nového rímskeho biskupa. Brat Matthew: „Všetko sa začalo na podnet baptistickej pastorky z Paríža. Bolo to nečakané prekvapenie.“

Federico Piana – Vatican News

Všetko sa začalo vtedy, keď jedna baptistická pastorka z Paríža poslala e-mail medzinárodnému ekumenickému kresťanskému mníšskemu spoločenstvu Taizé bezprostredne po pohrebe pápeža Františka. „Táto žena, v mene Francúzskej protestantskej federácie, požiadala naše spoločenstvo, aby pripravilo ekumenickú modlitbu na podporu kardinálov zhromaždených na konkláve. Bolo to veľké, nečakané prekvapenie.“ To, čo bolo povedané – bolo ihneď urobené. Brat Matthew, prior Taizé, neváhal a spísal modlitbu, ktorú následne rozoslal všetkým členom Svetovej rady cirkví – organizácie, ktorej úlohou je udržiavať dialóg medzi rôznymi kresťanskými cirkvami.

Akt nádeje

Modlitba vzýva zostúpenie Ducha Svätého na tých, ktorým bola zverená zodpovednosť zvoliť nového rímskeho biskupa, a „prosí o srdce načúvajúce, múdrosť a pokoru pre všetkých kardinálov i pre všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave konkláve“. Nasleduje vzývanie na podporu spolupráce a solidarity bez hraníc: „Pane, neprestajne obnovuj našu nádej a požehnaj toho, koho si povoláš, aby bol služobníkom jednoty medzi tvojím ľudom a svedkom nádeje a pokoja v ľudskej rodine, pozorným k pokorným a núdznym, lebo tvoje kráľovstvo patrí im.“

Konkrétny plod

Brat Matthew je presvedčený, že táto modlitba za konkláve predstavuje jeden z mnohých konkrétnych plodov iniciatívy Together, ekumenického bdenia, ktorému 30. septembra 2023 na Námestí sv. Petra predsedal pápež František v predvečer XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. „Toto podujatie – vysvetľuje prior v rozhovore pre vatikánske médiá – malo veľký vplyv na kresťanov rôznych cirkví, ktorí si vzali pápežovo pozvanie k spoločnej modlitbe za svoje. Bolo to po prvýkrát, čo pápež požiadal kresťanov rozličných vyznaní o spoločnú modlitbu za katolícke dianie.“ Práve v duchu tejto Františkovej línie dnes všetky kresťanské cirkvi pocítili potrebu podporiť modlitbou práce konkláve: „V ženevskom sídle Svetovej rady cirkví sa modlili moju modlitbu, ktorá sa potom šírila aj po internete. Urobila tak aj Svetová luteránska federácia, pretože v konečnom dôsledku sa toto konkláve týka celého Božieho ľudu a vedie nás k prosbe o pôsobenie Ducha Svätého.“

Dotýkať sa sŕdc

No ak sa takáto zhoda úmyslov v súvislosti s konkláve stala možnou – uvažuje brat Matthew – je to práve vďaka „pokore pápeža Františka, ktorý dokázal dotknúť sa sŕdc celej kresťanskej rodiny, ktorá už žije tajomstvo spoločenstva reprezentovaného Cirkvou. Bez jeho svedectva by sa veci, myslím, dnes odohrávali celkom inak. Je jasné, že k plnej viditeľnej jednote ešte vedie dlhá cesta, ale už teraz sa môžeme modliť jedni za druhých a vzývať toho istého Ducha Svätého.“

Úplná dôvera

Prior Taizé si je naplno vedomý, že Boh napokon daruje Cirkvi rímskeho biskupa, ktorého potrebuje: „Dôverujem, že sa to stane, tak ako dôverujem, že synodálny proces, na pokračovanie ktorého pápež František zvolal cirkevné zhromaždenie až do roku 2028, sa určite nepreruší.“

V modlitbe na podporu kardinálov zhromaždených na konkláve v Sixtínskej kaplnke je miesto aj na pripomenutie si tých, ktorí boli v centre pastoračného pôsobenia pápeža Františka: chudobných, migrantov, posledných, odsunutých na okraj. Vyprosuje sa tiež pôsobenie Ducha Svätého „pre Anglikánsku cirkev a celú anglikánsku komuniu, pre proces výberu osoby povolanej slúžiť ako arcibiskup z Canterbury a pre všetkých, ktorí dnes v tejto cirkvi vykonávajú poslanie evanjelizácie“.

Preklad Martin Jarábek