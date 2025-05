Prinášame ďalšiu časť cyklu „Biblické postavy“, ktorý pre Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News pripravuje sr. Anna Mátiková z Kongregácie Dcér sv. Pavla – paulínok.

Biblické postavy (23): Abram (IV. časť)

To, že Abram naozaj ešte potrebuje dozrievať, je zrejmé i z ďalšieho pokračovania rozhovoru, ktorý sa medzi ním a Pánom odohráva v pätnástej kapitole knihy Genezis. Ak Abram naozaj uveril Pánovi, prečo sa ešte pýta: „Podľa čoho poznám, že budem vlastniť túto krajinu?“ (porov. Gen 15,8). Pán nedáva Abramovi indikácie, podľa čoho pozná splnenie prísľubu. Miesto toho reaguje prekvapivým príkazom: „Vezmi pre mňa trojročnú kravu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holubicu!“ (Gen 15,9). Nedodáva nič ďalšieho. Neupresňuje, čo má Abram so zvieratami podniknúť. Zdá sa, že Pán je ochotný prepočuť Abramovu trúfalú otázku a dáva Abramovi šancu disponovať sa k vďačnému prijatiu prisľúbených darov. Logicky by sa totiž dalo očakávať, že Abram môže priniesť spomínané zvieratá ako obetu, čím potvrdí svoju vieru, vyjadrí ochotu prijať, čo mu Pán ponúka, a prejaví mu vďačnosť.

Abram ale volí iný postup. Nestavia oltár a nepripravuje oheň, ako by to bolo potrebné pri obete. Miesto toho delí veľké zvieratá na polovicu a kladie vtáky oproti sebe tak, ako sa to robí pri uzatváraní bilaterálnej zmluvy. Obidvaja zmluvní partneri by mali prejsť pomedzi rozpolené zvieratá a tým dať najavo, že by pred porušením zmluvy uprednostnili neblahý osud týchto zvierat. Čože? Miesto toho aby Abram priniesol Pánovi obetu, vyzýva ho k uzatvoreniu zmluvy? Biblický text je tejto možnosti otvorený. Abram koná z vlastnej iniciatívy, bez Pánovho výslovného príkazu a dožaduje sa zmluvy, ktorou by Pán potvrdil svoje prísľuby.

Pán sa tejto výzve nebráni. Berie ohľad na stupeň Abramovej zrelosti. Rešpektuje úroveň Abramovej oddanosti, ktorá ešte zďaleka nie je bezpodmienečná a pristáva na Abramov implicitný návrh. Zostáva však zvrchovaným Pánom celej situácie. Nestáva sa Abramovým rovnocenným partnerom. Ak uzavretie vzájomnej zmluvy iniciuje Abram, mal by i on vziať na seba príslušné záväzky a prejsť pomedzi rozpolené zvieratá. To sa však nestane. A naviac, v tom najdôležitejšom momente dolieha na Abrama hrôza, tma a tvrdý spánok (porov. Gen 15,12). Je teda otázne, či je spiaci Abram vôbec schopný zachytiť slová, ktoré mu Pán hovorí.

Abram sa domáhal poznania: „Podľa čoho poznám, že budem vlastniť túto krajinu?“ A Pán reaguje presne na túto jeho žiadosť. V našom preklade sa Božia odpoveď začína výrazom „dobre si uvedom“ (Gen 15,13), no v origináli sa opakuje slovo „poznaj“. Avšak – paradoxne – namiesto jasného poznania toho, čo Pán hovorí, Abram spí. Ani ten, ktorý bol povolaný stať sa nositeľom požehnania pre všetky pokolenia zeme (porov. Gen 12,3), nevidí Pánovi do kariet. Musí sa ešte stále učiť, že nositeľom požehnania sa nestane svojou sebarealizáciou, ale bezvýhradnou odovzdanosťou do Pánovej vôle.

Skutočnosť, že Abram ešte stále potrebuje dozrievať, vystupuje na svetlo i v ďalšom pokračovaní biblického príbehu, keď za Abramom prichádza jeho žena Sarai s vlastným riešením svojej neplodnosti. Ak Abram naozaj uveril Pánovi, prečo proti návrhu svojej manželky nič nenamieta? Plán, ktorý mu Sarai predkladá, sa veľmi podobá na Abramovu stratégiu pred vstupom do Egypta. Vtedy Abram navrhol Sarai, aby sa k jeho prospechu vydávala za jeho sestru. Teraz Sarai s víziou svojho prospechu ponúka Abramovi svoju otrokyňu za manželku. V oboch prípadoch sa ľudská osoba používa ako nástroj k dosiahnutiu sebeckého cieľa. Ak sa Abram, ktorý tak veľmi túži vedieť, ako Pán naplní svoj prísľub, naozaj poučil zo svojej skúsenosti v Egypte, teraz by sa mal svojím poznaním stať požehnaním i pre Sarai. Abram však k tomu ešte nedospel. Pri návrhu svojej manželky Sarai nielen pasívne mlčí, ale i jedná podľa jej inštrukcií. Dopúšťa sa tak dvoch zásadných chýb. Popiera dôveru v Pána, keďže zveruje uskutočnenie Pánových prísľubov ľudským machináciám. Odopiera Sarai možnosť, aby sa stala zrelou ženou vo vzťahu ku svojmu mužovi, keď súhlasí s jej kompenzačným riešením.

Povolanie, ktorého sa Abramovi dostalo, nie je automatickou zárukou okamžitej dokonalosti. Aj Abram dozrieva postupne, pričom na jeho ceste nechýbajú ani pády a zlyhania.