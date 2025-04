Za správne využívanie techniky – Apoštolát modlitby v apríli

Modlime sa, aby využívanie nových technológií nenahrádzalo ľudské vzťahy, rešpektovalo ľudskú dôstojnosť a pomáhalo riešiť krízy našej doby. Takto nás pozýva k modlitbe Svätý Otec v tomto mesiaci.

P. Bartkovjak SJ: Úmysel apoštolátu modlitby na apríl

Žijeme v digitálnej ére. Nové technológie sú spôsoby organizácie výroby a služieb s využitím umelej inteligencie. Presadzujú sa svojou rýchlosťou, prispôsobivosťou a efektívnosťou. Či chceme alebo nechceme, menia sa tým podoby medziľudskej komunikácie, formy zamestnania, štúdia, zdravotnej starostlivosti i ďalších oblastí ľudského života.

Spoločenský život sa odohráva s mobilom v ruke. Mnoho vecí vybavíme cez internet, automaty nám odpovedajú na otázky a poskytujú rady. Ich naprogramované algoritmy ovplyvňujú naše každodenné návyky a medziľudské kontakty. S človekom sa čoraz častejšie zhovárame cez displej, stále menej sa delíme o spoločný vzduch. Teplé ľudské slovo či rukou písaná pohľadnica sú stále vzácnejšie.

Položme si otázku: Čo robím pre to, aby technika, ktorú používam, neodsunula na vedľajšiu koľaj vzájomné vzťahy z tváre do tváre? Svätý Otec odporúča:

„V tejto epoche, ktorej hrozí, že bude bohatá na technológie a chudobná na ľudskosť, musíme v našom uvažovaní vychádzať z ľudského srdca. Len ak sa vybavíme duchovným pohľadom, len ak si obnovíme múdrosť srdca, môžeme čítať a interpretovať novoty našej doby a znovu objaviť cestu k plne ľudskej komunikácii.“ (Posolstvo na Deň médií 2024)

Všetko na Božiu slávu

Využitie nových technológií môže priniesť veľa dobra. Koľko životov už zachránili meteorologické a seizmologické systémy včasného varovania! Koľko času a nervov nám ušetrí mobilná navigácia, čím cháni aj ovzdušie od zbytočne naštartovaných motorov...

Pri návšteve Svätého Otca Františka v Šaštíne bola na pódiu kópia milostivej sochy Sedembolestnej, vyhotovená technológiou trojrozmernej tlače - „3D“ tlačiarňou. Je to určitý symbol toho, že nové technológie sú tu na konanie dobra. Každé ľudské dielo má slúžiť na oslavu Boha.

No ľahko sa to všetko dá použiť aj na nízke ciele, nedôstojné človeka. Odborný zbrojársky názov „autonómne smrtiace systémy“ hovorí o robotoch na zabíjanie, ktoré si pomocou umelej inteligencie samy nájdu cieľ, ktorý zlikvidujú. Môže potom v bratovražednej vojne zaznieť alibistická výhovorka dnešného Kaina: „Vari som ja strážcom svojho robota?“

Cirkev je jednoznačne proti. Ako čítame v nedávno vydanej spoločnej nóte dikastérií pre náuku viery a pre kultúru a vzdelávanie Antiqua et nova: „Žiadny stroj by nikdy nemal rozhodovať o tom, či obrať o život ľudskú bytosť“ (č. 100).

Diela dôstojné a nedôstojné človeka

Sme svedkami svetového politického vplyvu bohatých „technobarónov“, volajúcich po neobmedzenom rozvoji techniky. Cirkev však učí, že na to, aby sa nové technologické prostriedky využívali správne, je potrebná kritická vnímavosť. Nesmieme dopustiť, aby nové technológie nahradili naše medziľudské vzťahy čímsi umelým, čo v nás otupí dar rozumu a slobodnej vôle a odsunie hlas svedomia do úzadia.

Využitie umelej inteligencie ovplyvňuje spoločenský a ekonomický život, oblasť práce, medziľudské vzťahy, zdravotníctvo, školstvo, médiá, ochranu súkromia, ekológiu a vo významnej miere sa týka vojenskej oblasti.

„Kľúčovým kritériom na posudzovanie nových technológií je ľudská dôstojnosť“, čítame v citovanom vatikánskom dokumente Antiqua et nova (č. 42). Ak ideme k základom, tak už koncilová konštitúcia Gaudium et spes pripomína, že „všetko, čo ľudia konajú kvôli väčšej spravodlivosti, na rozšírenie bratstva a ľudskejšie usporiadanie spoločenských vzťahov, má väčšiu hodnotu ako technický pokrok.“ (č. 35).

Ľudská súdržnosť

V tohtoročnom posolstve na Deň médií pápež František varuje pred poškodzovaním ľudskej súdržnosti cieleným premieňaním ľudí na izolovaných jednotlivcov, tvoriacich masu. Toto je jeho varovanie:

„Existuje aj ďalší znepokojujúci jav: mohli by sme ho nazvať „programovaným rozptyľovaním pozornosti“ prostredníctvom digitálnych systémov, ktoré nás profilujú v závislosti od logiky trhu a menia naše vnímanie reality. Stáva sa tak, že sme často bezmocnými svedkami istej atomizácie záujmov, čo napokon podkopáva základy našej existencie ako spoločenstva, našu schopnosť spolupracovať na spoločnom dobre, počúvať sa navzájom, chápať dôvody toho druhého.“ (Posolstvo na Deň médií, 2025)

Aj keď sme výkonní, rýchli a efektívni, môžeme prísť o to najdôležitejšie a nenahraditeľné, o vlastné srdce. Svätý Otec o tom píše v novej encyklike o ľudskej a Božskej láske srdca Ježiša Krista:

„V dnešnej spoločnosti človek riskuje, že stratí svoj stred, stred seba samého. Súčasný človek sa totiž často ocitá v stave zmätenosti, rozpoltenosti, takmer bez vnútorného princípu, ktorý by vytváral jednotu a harmóniu v jeho bytí a v jeho konaní. Modely správania, ktoré sú, žiaľ, veľmi rozšírené, zveličujú racionálno-technologický rozmer alebo zase naopak rozmer pudový. Chýba srdce.“ (Dilexit nos, 9)

Človek nemá slúžiť technike

Ako ľahko sa dá stratiť alebo oslabiť to čaro, ktoré robí človeka človekom! Medziľudské vzťahy, dôstojnosť a najmä rozmer nezištnosti a lásky si nesmieme dať nahradiť niečím neosobným a umelým. Svojím aprílovým modlitbovým úmyslom nám Svätý Otec pripomína, aby sme si v novodobej svetielkujúcej džungli uchránili ľudskosť. Človek nemá slúžiť technike, ale technika človeku. Pripojme sa k modlitbe pápeža z už spomenutej encykliky:

„Majúc pred sebou Kristovo Srdce prosím Pána, aby sa opätovne zľutoval nad touto zranenou zemou, na ktorej sa rozhodol prebývať ako jeden z nás. Nech rozlieva poklady svojho svetla a lásky, aby náš svet, ktorý sa prediera uprostred vojen, sociálnych a ekonomických nerovností, konzumizmu a použitia technológií proti človeku, mohol znovu nadobudnúť to najdôležitejšie a najpotrebnejšie: srdce.“ (Dilexit nos, 31)

Toľko slová pápeža Františka. Modlime sa v tomto mesiaci spolu s ním, aby využívanie nových technológií nenahrádzalo ľudské vzťahy, rešpektovalo ľudskú dôstojnosť a pomáhalo riešiť krízy našej doby.

A pamätajme aj na aprílový úmysel našich slovenských biskupov: Modlime sa za naše farnosti a spoločenstvá, aby sme dokázali žiť v pokoji a vzájomnej úcte a rešpektovali dôstojnosť každého človeka.

Jozef Bartkovjak SJ, národný koordinátor Apoštolátu modlitby

„Algor-etika“ zásady etického použitia AI, definované nasledovnými princípmi:



1. Transparentnosť: AI systémy musia byť v princípe vysvetliteľné;

2. Inklúzia: treba brať do úvahy potreby všetkých ľudí, aby tak každý mohol mať z toho prospech a všetkým jednotlivcom boli poskytnuté čo najlepšie možné podmienky na sebarealizáciu a rozvoj.

3. Zodpovednosť: tí, čo navrhujú a zavádzajú používanie AI, musia k tomu pristupovať zodpovedne a transparentne;

4. Nestrannosť: nevytvárať alebo nekonať zaujato/z parciálnych záujmov, a tak zachovávať férovosť a ľudskú dôstojnosť;

5. Spoľahlivosť: AI systémy musia byť schopné pracovať spoľahlivo;

6. Bezpečnosť a súkromie: AI systémy musia pracovať bezpečne a rešpektovať súkromie používateľov.



Tieto princípy sú základnými prvkami dobrej inovácie.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/vyzva-na-etiku-v-oblasti-umelej-inteligencie

Zanedbávanie dobrého

Dá sa hrešiť aj zanedbávaním dobrého. Zanedbávaním využitia nových technológií na dobré ciele. Ľudia zomierajú hladom i keď svetová produkcia potravín je dostatočná. Zlyháva distribúcia a prístup k obžive na miestnej úrovni. Nedostane sa k slovu správne využitie technológií, pretože to, čo malo ísť na modernizáciu systémov zavlažovania polí, ide na zbrane.

Slovo dron v nás vzbudzuje zimomriavky. V niektorých častiach sveta sa stal takmer synonymom zhadzovania smrtiacich náloží. A pritom dokáže priniesť ľuďom odrezaným povodňou lieky či potraviny. Vie poslúžiť na zhotovenie krásnych záberov do svadobného albumu. Je to s ním tak ako s ohňom. Je dobrý, ak je v dobrých rukách, ak slúži na dobré.

In quest’epoca che rischia di essere ricca di tecnica e povera di umanità, la nostra riflessione non può che partire dal cuore umano. Solo dotandoci di uno sguardo spirituale, solo recuperando una sapienza del cuore, possiamo leggere e interpretare la novità del nostro tempo e riscoprire la via per una comunicazione pienamente umana.

...

Ognuna di queste realtà può però essere contaminata dalla tentazione originaria di diventare come Dio senza Dio (cfr Gen 3), cioè di voler conquistare con le proprie forze ciò che andrebbe invece accolto come dono da Dio e vissuto nella relazione con gli altri. ...

Perciò è necessario agire preventivamente, proponendo modelli di regolamentazione etica per arginare i risvolti dannosi e discriminatori, socialmente ingiusti, dei sistemi di intelligenza artificiale e per contrastare il loro utilizzo nella riduzione del pluralismo, nella polarizzazione dell’opinione pubblica o nella costruzione di un pensiero unico.

La rappresentazione della realtà in big data, per quanto funzionale alla gestione delle macchine, implica infatti una perdita sostanziale della verità delle cose, che ostacola la comunicazione interpersonale e rischia di danneggiare la nostra stessa umanità. L’informazione non può essere separata dalla relazione esistenziale: implica il corpo, lo stare nella realtà; chiede di mettere in relazione non solo dati, ma esperienze; esige il volto, lo sguardo, la compassione oltre che la condivisione. ...

se l’intelligenza artificiale finirà per costruire nuove caste basate sul dominio informativo, generando nuove forme di sfruttamento e di diseguaglianza; oppure se, al contrario, porterà più eguaglianza, promuovendo una corretta informazione e una maggiore consapevolezza del passaggio di epoca che stiamo attraversando, favorendo l’ascolto dei molteplici bisogni delle persone e dei popoli, in un sistema di informazione articolato e pluralista. Da una parte si profila lo spettro di una nuova schiavitù, dall’altra una conquista di libertà; da una parte la possibilità che pochi condizionino il pensiero di tutti, dall’altra quella che tutti partecipino all’elaborazione del pensiero.

(Posolstvo Deň médií 2024)

Praktickým a užitočným tréningom pre našu dobu je učiť sa odložiť aspoň na chvíľu mobil. Zíde sa občas aj dať si malý pôst od internetu, od komunikačných prostriedkov, aby sme si uvedomili, že v nás bije ľudské srdce, že sme stvorení na Boží obraz a že sme naplno sami sebou len vo vzťahu s ním.

„Zdá sa teda, že na sebapresadenie je nevyhnutné určiť si „nepriateľa“, proti ktorému sa dá verbálne vystúpiť. A keď sa druhý stane „nepriateľom“, keď sa mu zatemní tvár a dôstojnosť, aby bolo možné vysmievať sa z neho a zosmiešňovať ho, stráca sa aj možnosť vzbudzovať nádej. Ako nás učil don Tonino Bello, všetky konflikty „nachádzajú svoje korene v ukrytí tváre“. Nesmieme sa podriadiť tejto logike.“ (Posolstvo na Deň médií, 2025) Pápež uzatvára svoju výzvu slovami: „Nikdy nezabúdajte na tvár druhého.“