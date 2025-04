Pápež: Cirkev netvoria väčšiny ani menšiny, ale ľud na ceste

V pondelok 31. marca Svätý Otec František zaslal posolstvo účastníkom synodálneho zhromaždenia cirkví v Taliansku. Pripomenul v ňom, že kresťanská radosť „nepochádza z pohodlných riešení problémov, nevyhýba sa krížu, ale pramení z istoty, že Pán nás nikdy nenechá samých“. Pápež píše svedectvo: „Aj ja som to zažil počas svojej hospitalizácie a teraz v čase rekonvalescencie.“

Isabella H. de Carvalho, Miroslava Holubíková – Vatican News

Druhé synodálne zhromaždenie talianskych cirkví sa koná vo Vatikáne od 31. marca do 3. apríla. V posolstve podpísanom 28. marca, pápež pripomenul, čo znamená „kresťanská radosť“. Ako uviedol, je to „dôvera sa na Boha v každej životnej situácii,“ je to dar od Pána a táto radosť „sa napĺňa v záhyboch každodenného života a v podelení sa o ňu“.

Pápež v posolstve zdôrazňuje, že „Cirkev netvoria väčšiny ani menšiny, ale svätý verný Boží ľud, ktorý kráča v dejinách osvietený Slovom a Duchom“, a preto vyzýva účastníkov zhromaždenia, aby sa pri hlasovaní o návrhoch, ktoré sú „kľúčové pre budúcnosť cirkví v Taliansku“, nechali „viesť tvorivou harmóniou, ktorú vytvára Duch Svätý“.

V centre práce účastníkov, medzi ktorými biskupi a tisíce diecéznych delegátov, je téma radosti a zišli sa, aby hlasovali o návrhoch s názvom „Aby radosť bola plná“. Ide o návrhy a myšlienky, ktoré sa objavili počas obdobia synodálnej cesty, ktorá sa začala v roku 2021. Na konci zhromaždenia budú tieto návrhy odovzdané biskupom jednotlivých diecéz, aby mohli sformulovať usmernenia pre miestne cirkvi, ale aj pre služby Talianskej biskupskej konferencie.