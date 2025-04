Malá škola v Indii je lúčom nádeje pre deti s HIV/AIDS

V krajine, kde je HIV/AIDS naďalej sprevádzaný hlbokým spoločenským stigmom, mení jedna internátna škola v indickom štáte Džhárkhand životy stoviek detí. Internátna škola Snehdeep Holy Cross v Banahappie poskytuje vzdelanie, lekársku starostlivosť a bezpečné útočisko deťom nakazeným vírusom HIV alebo postihnutým jeho dôsledkami. Založila ju v roku 2014 sestra Britto Madassery a dnes sa v nej starajú o 230 detí – dôkaz, že súcit a vytrvalosť dokážu búrať bariéry.

Začiatky misie: Od odmietnutia k nádeji

Myšlienka založiť školu vznikla, keď sestra Britto, povolaním zdravotná sestra, počas návštev rodín narážala na tragickú situáciu detí s HIV/AIDS. Mnohé z nich nenavštevovali školu pre stigmatizáciu, chudobu alebo zlý zdravotný stav. Niektorí opatrovníci boli voči ich osudu ľahostajní a deti sa často vzdávali štúdia pre opakované hospitalizácie.

Jedno stretnutie zvlášť zasiahlo sestru Britto – bol to prípad chlapca, ktorého rodičia opustili a odišli do zahraničia, aby unikli spoločenskému odsúdeniu. Chlapca umiestnili do väzenia… nie za zločin, ale „aby ho izolovali“ od spoločnosti. – „Aj ľudia s HIV majú právo žiť. Kto som ja, že by som ich mala odmietať?“ – pýtala sa sestra.

Krátko nato mala videnie Matky Terézie, ktorá jej povedala: „Prišla som sa rozlúčiť. Teraz ty pokračuj v mojom diele.“ Toto duchovné stretnutie v nej ešte viac upevnilo povolanie.

Zápas o prežitie: Od dvoch miestností k vlastnej škole

Prvá školská budova sa nachádzala v dvoch miestnostiach pri škole pre nepočujúcich v Hazaribaghu. Počet detí postupne rástol a zariadenie niekoľkokrát menilo sídlo, kým sa v roku 2017 trvalo neusadilo v Banahappie.

Cesta však nebola ľahká. Sestra Britto dostala prezývku „sestra AIDS“, ľudia sa jej stránili a úradníci jej odmietali pomoc so slovami, že „tieto deti nie sú pre spoločnosť nijako užitočné“. Napriek tomu sa jej podarilo získať pozemok na výstavbu – pomohol jej hinduistický svámi, ktorý ocenil jej odhodlanie. Ďalšie finančné prostriedky na internát a školskú budovu venoval austrálsky jezuita otec Crotty a organizácia Manos Unidas.

Dnes škola spolupracuje so štátnymi inštitúciami, vrátane Národnej organizácie pre kontrolu AIDS (NACO), ktorá financuje liečbu. Indická vláda zároveň pokrýva náklady na stravu, školské uniformy a platy učiteľov.

Vzdelávanie, starostlivosť a boj proti stigmatizácii

Škola ponúka výučbu do 8. ročníka (momentálne prebiehajú snahy o rozšírenie do 10. ročníka), no nejde len o miesto, kde sa deti učia. Dostávajú komplexnú lekársku starostlivosť, zúčastňujú sa umeleckých a športových aktivít, ako aj remeselných dielní. – „Každé dieťa má nejaký talent. Našou úlohou je pomôcť mu ho objaviť,“ hovorí sestra Britto.

V roku 2024 bolo jej úsilie ocenené – počas 81. generálneho zhromaždenia v Bengalúre získala cenu Sustainability of Mission and Ministry („Udržateľnosť misie a služby“).

Milosrdné sestry Svätého kríža: Misia pokračuje

Sestra Britto patrí do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá pôsobí v Indii od roku 1894 a venuje sa najchudobnejším. Ako zdôrazňujú, ich misiou je „ohlásenie evanjelia prostredníctvom budovania spravodlivej spoločnosti, najmä pre marginalizovaných“.

Internátna škola Snehdeep Holy Cross je dôkazom, že aj v tých najťažších podmienkach možno prinášať nádej. – „Keď robíme to, čo nám Boh ukázal, On sám sa postará o naše potreby,“ uzatvára sestra Britto.

Autor je zamestnancom Poľského rozhlasu v likvidácii, preklad Martin Jarábek