Scala sancta v Ríme - schody, po ktorých stúpal Kristus počas umučenia

Tradícia ich stotožňuje s 28 schodmi Pilátovho pretória, po ktorých Ježiš vystúpil pred odsúdením na smrť. Množstvo veriacich prichádza do Ríma, aby po nich vyšli na kolenách a získali úplné odpustky pre seba alebo pre zosnulého. Vo svätyni zverenej do opatery pasionistov sa nachádza aj starobylá súkromná kaplnka pápežov, známa ako „Sancta Sanctorum“, v ktorej sa nachádzajú relikvie veľkej hodnoty.

Paolo Ondarza, Zuzana Klimanová - Vatikán

Je to svätyňa Kristovho umučenia par excellence. Nachádza sa len niekoľko krokov od Baziliky sv. Jána v Lateráne, kde až do 14. storočia, pred avignonským zajatím, stálo Patriarchio, starobylé oficiálne sídlo rímskeho pápeža. Zachovalo sa tu dvadsaťosem schodov, ktoré sú podľa tradície schodmi z prétoria Poncia Piláta, ktoré do Ríma priniesla matka cisára Konštantína, svätá Helena. Počas svojej cesty do Svätej zeme v rokoch 327 až 328 táto žena považovaná za prvú kresťanskú archeologičku uskutočnila početné pátrania s cieľom nájsť miesta Ježišovho života.

Sväté schody strážia „in perpetuum“ od roku 1854 z vôle pápeža Pia IX. rehoľníci pasionisti, ktorých charizmou je „šíriť pamiatku Pánovho umučenia“: „najväčšie a najobdivuhodnejšie dielo Božej lásky“, ako hovorieval zakladateľ sv. Pavol z Kríža.

V Jubilejnom roku sa očakáva milión návštevníkov

Zanechávame za sebou intenzívny mestský ruch, ktorý charakterizuje námestie Piazza di San Giovanni in Laterano a kráčame smerom k tomuto miestu, ktoré je už po stáročia uctievané a navštevované zástupmi pútnikov z celého sveta. V tichu priľahlého kláštora, ktorý dal pred 150 rokmi postaviť pápež Pius IX., nás víta rektor páter Leonello Leidi: „Zvyčajne za rok prekročíme počet pol milióna návštevníkov. Tento rok odhadujeme, že dosiahneme jeden milión,“ komentuje a zároveň ilustruje rôzne iniciatívy zaradené do kalendára Svätého roka. Medzi nimi je slávenie krížovej cesty a medzinárodnej svätej omše každý piatok popoludní, okrem júla a augusta.

Preprava počas jednej noci

„Svätyňa,“ vysvetľuje kňaz, „pochádza z čias pápeža Sixta V., ktorý ju zriadil v roku 1590 bulou Cum rerum singolarum. Rok predtým pápež požiadal architekta Domenica Fontanu, aby za jedinú noc, ako uvádzajú kroniky, premiestnil Sväté schody zo severnej strany starobylého patriarchálneho paláca na miesto, kde stojí dnes, uprostred štyroch ďalších schodísk. Vieme iste, že od roku 1000 týchto 28 schodov pútnici stotožňujú s tými, po ktorých niekoľkokrát vystúpil Kristus, keď bol súdený a odsúdený na smrť v pretóriu v Jeruzaleme“.

Stopy po kolenách v mramore

Podľa starobylej tradície sa na Sväté schody vystupuje len po kolenách. Zjavným znakom prechodu generácií pútnikov sú brázdy vyryté do mramorových schodov, ktoré dal v roku 1724 pápež Inocent XIII. pokryť orechovým drevom. „Výstup je veľmi namáhavý,“ priznáva otec Leidi, „tento asketický úkon má znamenať akt pokánia, stotožnenie sa s Kristovým utrpením.“

Kvapky Ježišovej krvi

Rektor svätyne upozorňuje, že na prvom, jedenástom a poslednom schode je prítomných niekoľko sklenených kruhov, pod ktorými možno zahliadnuť mosadzné a mramorové kríže: „Podľa tradície, ktorá sa vyvinula v stredoveku, na niektoré schody po bičovaní dopadli kvapky Kristovej krvi. Tieto dnes neviditeľné škvrny sú stále predmetom zbožnosti pútnikov, ktorí sa tu zastavujú a prikladajú na ne svoje hlavy alebo náboženské predmety“: pod dreveným krytom, ktorý bol odstránený počas reštaurátorských prác ukončených v roku 2020, sa našlo nespočetné množstvo modlitieb, krížov, ružencov, svätých obrázkov alebo fotografií blízkych, za ktorých vyprosovali osobitnú milosť. Dnes ich uchovávajú pátri pasionisti v špeciálnej vitríne.

Kajúcna cesta prístupná všetkým

Počas samotného konzervačného zásahu, ktorý vykonali pracovníci Vatikánskych múzeí, bol na jednom zo štyroch schodísk vybudovaných okolo Svätých schodov nainštalovaný schodiskový výťah, ktorý umožňuje vykonať púť aj ľuďom s pohybovými ťažkosťami a získať plnomocné odpustky, ktoré sa vo svätyni udeľujú za obvyklých podmienok (spoveď, sväté prijímanie, vyznanie viery a modlitba za pápeža) každý deň v roku, aj mimo Svätého roka.

Umenie, ktoré podporuje vieru

Kontemplovaniu pri výstupe po dvoch bočných schodiskách napomáha 75 nádherných biblických výjavov, ktoré v 16. storočí na objednávku pápeža Sixta V. na stenách a klenbe namaľovalo najmenej 12 rôznych maliarov: tzv. Bibliu Pauperum (Bibliu chudobných), ktorá pomáha pútnikom ponoriť sa do dejín spásy. Naopak Sväté schody obklopuje 33 fresiek zobrazujúcich Kristovo umučenie. Celková vymaľovaná plocha svätyne má 1700 metrov štvorcových. Vďaka týmto dielam sa ľahšie stotožníme s bolesťami Vykupiteľa a rozjímame o nich, keď kolenačky vystupujeme po 28 schodoch.

Kde Bonifác VIII. koncipoval Jubilejný rok

Po absolvovaní výstupu sa dostávame do srdca svätyne: kaplnky San Lorenzo in Palatio, známej ako „Sancta Sanctorum“. Pôvodne bola začlenená do patriarchátu a prvýkrát sa spomína v Liber Pontificalis v 8. storočí, bola to pápežova súkromná kaplnka. Páter Leidi ju opisuje ako „Sixtínsku kaplnku prvých čias“, kde sa „konali niektoré bohoslužby počas Svätého týždňa“. Bola východiskovým bodom „procesie, ktorá viedla novozvoleného pápeža na jeho intronizáciu v Bazilike svätého Jána z Lateránu“. „Môžeme si predstaviť,“ poznamenáva rektor Sanktuária Svätých schodov, „že práve na tomto mieste sa u pápeža Bonifáca VIII. zrodila myšlienka prvého Jubilejného roka 1300.

Súkromná kaplnka pápežov

Kaplnku uzatvárajú masívne bronzové dvere, ktoré po prekročení vedú do miestnosti zdobenej gotickými prvkami a freskami rímskej školy, ktoré dal vyhotoviť pápež Mikuláš III. Pod našimi nohami sa ako jemný koberec rozprestiera podlaha cosmatiho štýlu pozostávajúca z mozaiky z porfýru, žuly a farebného mramoru z antických pamiatok cisárskeho obdobia.

Ikona, ktorú nenamaľovala ľudská ruka

Hneď vo vnútri kaplnky upúta pozornosť starobylá ikona Krista na tróne, pokrytá vzácnymi striebornými tabuľkami z prvých rokov druhého tisícročia. Jej vyhotovenie možno datovať medzi koniec 5. a začiatok 6. storočia. Ikona bola vždy uctievaná ako „Najsvätejší Spasiteľ“, čo je titul neďalekej Lateránskej baziliky. Zahalené tajomstvom sú autor, pôvod i príchod tohto obrazu do Ríma, ktorý podľa starobylej legendy začal maľovať evanjelista Lukáš a dokončili ho anjeli: v skutočnosti sa nazýva „acheropita“, teda obraz „,ktorý nenamaľovala ľudská ruka“.

V minulých storočiach sa pápeži vo veľkonočné ráno vydávali do kaplnky „Sancta Sanctorum“, aby boli svedkami Anastázy – otvorenia akoby okeníc, ktoré zakrývali ikonu, čo bol obrad, ktorý pripomínal Kristov východ z hrobu. Okrem toho v noci 14. augusta, v predvečer slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, sa obraz Najsvätejšieho Spasiteľa niesol v procesii cez Forum Romanum do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sa za úsvitu konalo stretnutie s mariánskou ikonou „Salus Populi Romani“.

Oltár ako trezor

Pod uctievaným obrazom sa nachádza impozantný oltár z karolínskeho obdobia, na ktorom môže sláviť svätú omšu iba pápež: vyzerá ako trezor uzavretý bronzovými dverami a obklopený masívnou železnou mrežou, uzamknutý veľmi zložitým systémom visiacich zámkov. Na bronzových dverách z 13. storočia sú podobizne svätých Petra a Pavla na pamiatku hláv dvoch apoštolov, ktoré sa tu kedysi uchovávali. Vo vnútri sa nachádza cyprusová archa z čias Leva III. s množstvom relikvií svätých z prvých storočí kresťanstva a ďalších zo života samotného Ježiša Krista: od sandálov nášho Pána až po hlavy svätíc Agnesy a Praxedy. Boli uložené vo vzácnych stredovekých relikviároch a relikviárových skrinkách, ktoré sú od roku 1905 vystavené v Posvätnom múzeu Vatikánskej bibliotéky, ktoré je dnes súčasťou prehliadky Vatikánskych múzeí v pôsobnosti Oddelenia dekoratívnych umení.

Fragment stola z Poslednej večere

Na stene pred vstupnými dverami do kaplnky je v relikviári z dreva a skla vystavený fragment dreva, ktorý tradícia označuje za časť stola (triklinia), o ktorý sa opieral Ježiš počas Poslednej večere na Zelený štvrtok.

Ticho a tajomstvo obklopí každého, kto vstúpi do tejto miestnosti, ktorú charakterizuje nadčasová posvätnosť. „Non est in toto sanctior orbe locus“ sa píše na zvitku pozdĺž steny: na svete nie je svätejšie miesto ako toto.