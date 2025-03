Pani Carmela denne nosila pre pápeža žlté kvety do nemocnice Gemelli

Svätý Otec František v nedeľu 23. marca napoludnie pozdravil „pani so žltými kvetmi“. Bola to pani Carmela z Kalábrie, ktorá nosila žlté kvety pápežovi takmer každý deň od začiatku jeho hospitalizácie. „Stále tomu nemôžem uveriť, aké úžasné!“, uviedla pani Carmela pre vatikánske médiá a dodala, že kvety používa ako „terapiu“. Jej kytica bola prenesená do Baziliky Santa Maria Maggiore.

Salvatore Cernuzio, Miroslava Holubíková – Vatican News

Posledná kytica žltých ruží, ktorú 78-ročná pani Carmela priniesla pápežovi v nedeľu, jej takmer vypadla z rúk od dojatia. Pápež František sa totiž z balkóna obrátil na ňu slovami: „Vidím túto pani so žltými kvetmi. Je skvelá!“ Pani Carmela povedala: „Neviem, čo mám povedať. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem Pánovi a Svätému Otcovi. Nemyslela som si, že som taká ‚viditeľná‘. Svätý Otec mal dať požehnanie, no namiesto toho uvidel moju kyticu. Želám mu skoré uzdravenie a aby sa vrátil medzi nás ako predtým.“

Je pravdepodobné, že pápež, ktorý potom kyticu odniesol do Baziliky Santa Maria Maggiore, aby ju položil k nohám mariánskej ikony Salus Populi Romani, si túto drobnú, starú pani s jemným vystupovaním a sivými vlasmi všimol už na jednej z mnohých stredajších generálnych audiencií, kam vždy nosila kvety. Pre vatikánske médiá pani Carmela vysvetlila: „Pre mňa sú kvety ako terapia. Začala som s tým pre jedno choré dieťa v Nemocnici Bambino Gesù.“

Carmela Mancusová, bývalá učiteľka z Kalábrie, všetkým známa ako „Carmelina“, žije posledných šesť rokov v Ríme. Odkedy bol pápež František hospitalizovaný kvôli obojstrannému zápalu pľúc, odišla zo svojho domu v Monteverde najmenej dvanásťkrát, aby sa vlakom dostala na zastávku Gemelli. „Mala som tú radosť, že môžem Svätému Otcovi nosiť kvety“, uviedla.

Pani Carmela prvýkrát použila kvety ako posolstvo aj modlitbu vo Vatikánskej detskej nemocnici Bambino Gesù. Vysvetlila: „Chodievala som tam často a stretla som trojmesačné dievčatko, ktoré muselo podstúpiť vážnu operáciu. Spoznala som jej tetu na ceste do Kostola Božieho milosrdenstva (svätyňa v blízkosti nemocnice a Vatikánu – poznámka redakcie) a modlili sme sa spolu 'korunku'. Jedného dňa mi teta povedala, že musí ísť do Nemocnice Bambino Gesù, kde má jej neterka podstúpiť operáciu. Bola celá ustarostená. Povedala som jej, že ju budem sprevádzať, a tak som to aj urobila, pričom operácia prebehla dobre. Potom ma ako prvé napadlo priniesť kvety. Odvtedy vždy nosím kvety ako znak vďaky. Vždy, keď prinášam kyticu, prikladám k nej rôzne odkazy a prosím o požehnanie pre svojich príbuzných a priateľov. V poslednom mesiaci takto kvety nosím aj pápežovi.“

Pani Carmela potom znovu rozprávala o nedeľnom zážitku s pápežom: „Aké to bolo úžasné... Mávala som kvetmi, ako som to robila už toľkokrát na audiencii, a on, pápež, vždy, keď ma tam videl, urobil gesto – roztvoril ruky. Mám veľa fotografií. Dnes som pred nemocnicou stála v prvom rade a pomyslela si: 'Uvidíme, či to ešte funguje.' Videl ma. Neverím tomu.“

Pani Carmela Mancusová na záver dodala, že sa nikdy nebála o pápežov život, ale neprestáva sa za neho modliť. „Keď som sem prišla, vždy som mala veľkú dôveru. (...) Povzbudzujme ho a sprevádzajme, on to zvládne. Zvládne to, ako to dievčatko z Nemocnice Bambino Gesù, ktoré bolo uzdravené. Určite tak aj on.“