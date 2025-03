Kardinál Hollerich: Je potrebné obnoviť morálku mieru

Preteky v zbrojení sú znepokojujúce a desivé. Kardinál Jean-Claude Hollerich upozorňuje „na pokles morálneho vnemu“ u veľkej časti vládcov sveta. Ako luxemburský arcibiskup vysvetľuje „svet sa môže vrátiť k životu v mieri len v rámci multilateralizmu“.

Roberto Cetera, Miroslava Holubíková – Vatican News

Kardinál Jean Claude Hollerich je členom Rady kardinálov C9. Keďže bol niekoľko rokov predsedom Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) a stále je podpredsedom európskych biskupských konferencií, je veľkým znalcom európskej politickej dynamiky. V rozhovore pre vatikánske médiá odpovedal na nasledujúce otázky:

Eminencia, ako hodnotíte program „zbrojenia Európy“, ktorý v uplynulých dňoch schválili európski lídri?

„Najprv by som chcel povedať, že sú mimoriadne znepokojujúce, ak nie desivé tieto preteky v zbrojení, ktoré sa rozpútali na celom svete, nielen v Európe. Pred akýmikoľvek politickými úvahami sa treba zamyslieť nad poklesom morálneho napätia, ktoré, ako sa zdá, preniká vládcov veľkej časti sveta. Zdá sa, že tabu vojny, ktoré ovplyvňovalo politickú orientáciu po tragédii druhej svetovej vojny, sa vytratilo. Bez obnovenia tohto morálneho napätia neexistujú politiky, ktoré by sa udržali, a svetu hrozí, že sa zosunie na nebezpečný svah“.

Ide iste o morálny problém, ktorý je však prekrytý veľkými politickými zmenami....

„Určite. Povedal by som, že hlavnou z týchto zmien je tendencia odložiť multilateralizmus. V súčasnosti sa zdá byť zrejmé opätovné potvrdenie starej koncepcie superveľmoci, ktorá má tendenciu uprednostňovať svoje výlučné hospodárske a geopolitické záujmy. Domnievam sa, že svet sa namiesto toho môže vrátiť k životu v mieri len v rámci multilateralizmu. Pápež František celkom oprávnene kladie veľký dôraz na význam multilateralizmu. Dovolím si dokonca tvrdiť, že je to základný kameň, na ktorom Svätá stolica zakladá svoju politicko-diplomatickú prítomnosť.“

Európa sa medzitým tiež vyzbrojuje, a to v rámci programu v hodnote 800 miliárd eur. Je však podľa názoru Vašej Eminencie Európa skutočne v strategickom ohrození?

„Určite v niektorých krajinách, ktoré patria do Európskej únie alebo sú kandidátmi na vstup do nej, existuje pocit pomerne blízkeho nebezpečenstva a značné obavy. Mám na mysli pobaltské krajiny susediace s Ruskom alebo aj Moldavsko, ktoré má otvorený spor o Podnestersko. Ohlásené postupné americké vojenské stiahnutie tieto krajiny desí. Som presvedčený, že hoci je potrebné vojenské posilnenie Európskej únie, musí mať povinne obranný charakter. A to musí byť zrejmé aj z typov výzbroje, ktoré môžu byť prijaté. Napríklad rastúci význam digitálnej bezpečnosti. Európa ako inštitúcia sa zrodila z popola, ktorý zanechala tragédia druhej svetovej vojny, takže povolanie k mieru je jej základným znakom. Skutočne by som povedal, že mier je spoločenským dôvodom toho, že sme spolu, Únia sa zrodila preto, aby už nikdy neboli vojny medzi Európanmi a v Európe“.

Je teda nový americký kurz základom snahy o posilnenie európskej obrany?

„Multilateralizmus bol aj pre Európu rozhodujúcou a spoločnou politickou voľbou. Na druhej strane Atlantiku sa zdá, že tento horizont teraz ochabol. Ak sa Európe okrem schopnosti samostatne sa brániť podarí obnoviť aj politickú subjektivitu, ktorá bola trochu pošramotená, preukáže službu nielen sebe, ale aj celému svetu tým, že de facto zrealizuje multilaterálnu úlohu. Chcel by som dodať, že Európa by urobila dobre, keby sa osamostatnila aj v oblasti vojenskej výroby, ktorá je stále do značnej miery závislá od USA. Táto závislosť ju robí zraniteľnou“.

Nemyslíte si, že takáto masívna vojenská investícia je stále zarážajúca, zatiaľ čo v Európe sa zdá, že sociálny štát škrípe? Mnohí namietajú: zdravotníctvo, školstvo, sociálna starostlivosť a sociálne zabezpečenie sú všade v kríze a my míňame 800 miliárd na zbrane?

„Myslím si, že aj tu pápež František predniesol najrozumnejší návrh: všetky zisky z vnútroeurópskej zbrojnej výroby by sa mali investovať v záväznej forme do sociálnych aktivít. Nemalo by sa bohatnúť na zbraniach. Za zisky radšej urobme nemocnice a školy. Je to okamžite realizovateľný návrh, ktorý mám v úmysle odovzdať veľvyslancovi EÚ pri Svätej stolici, s ktorým sa v najbližších dňoch plánujem stretnúť.“