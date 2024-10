Pápež prosí o modlitby za Synodu biskupov

V utorok 1. októbra Svätý Otec František v odkaze cez sociálne siete prosí o modlitby za 16. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré sa začne v stredu 2. októbra a bude trvať až do 27. októbra. Pápež píše:

Pozývam vás, aby ste sa každý deň modlili so mnou a spolu so všetkými účastníkmi synodálneho zhromaždenia, ktoré sa začína zajtra. Môžeme tak urobiť aj prostredníctvom platformy Svetovej modlitebnej siete Click To Pray. Rátam s vami!