Святейший Престол выступил против ядерных испытаний

Постоянный наблюдатель от Св. Престола в ООН архиепископ Габриеле Качча выступил на пленарной сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, посвященной борьбе с ядерными испытаниями.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Восемьдесят лет назад, - отметил прелат, - взрыв первой атомной бомбы показал миру беспрецедентную разрушительную силу. Это событие изменило ход истории и бросило пространную тень на человечество, приведя к тяжелым последствиям как для человеческой жизни, так и для всего творения. Губительные результаты этого трагического события породили сомнительное убеждение, будто мир и безопасность можно сохранить с помощью логики ядерного сдерживания, и эта концепция продолжает бросать вызов нравственному рассуждению и международной совести».

Представитель Ватикана напомнил, что начиная с первого испытания 16 июля 1945 года было проведено более двух тысяч испытаний в атмосфере, под землей, в океанах и на суше: «Эти действия нанесли удар всем, в особенности коренным народам, женщинам, детям, в том числе в материнской утробе. Здоровье и достоинство многих по-прежнему попраны в забвении и очень часто без какого-либо возмещения ущерба».

В этом контексте Святейший Престол призывает задуматься о безотлагательной и разделенной всеми ответственности за то, чтобы гарантировать прекращение этих чудовищных опытов: «Особу тревогу вызывает то, что глобальный ответ на столь важный всеобщий императив определенно идет в противоположном направлении. Вместо того, чтобы продвигаться в деле разоружения и культуры мира, мы наблюдаем обострение агрессивной ядерной риторики, развитие все более разрушительного оружия и значительный рост военных расходов, часто в ущерб инвестициям в целостное человеческое развитие и продвижение общего блага. Крайне важно преодолеть дух страха и безропотность. Как недавно заявил Папа Лев XIV: “ Мы не должны привыкать к войне! Напротив, нужно отвергнуть, как искушение, привлекательность мощных и изощренных вооружений”».

Стремление к миру, свободному от атомного оружия, сказал далее монсеньор Качча, - не просто стратегическая необходимость, но и высокая нравственная ответственность. Она требует обновленного обязательства многостороннего диалога и решительного применения трактатов о разоружении, а также конкретной поддержки сообществ, продолжающий терпеть долгосрочные эффекты испытаний ядерного и других типов вооружения.

«Святейший Престол, - сказал в заключение Габриеле Качча, - вновь подчеркивает важность вступления в силу Договора о полном запрете ядерных испытаний, наравне с полной актуализацией международной системы мониторинга и ее механизмов контроля». Святейший Престол еще раз подтвердил свою безоговорчную поддержку Договора о запрещении ядерных вооружений и призвал к «постоянному укреплению всеобъемлющих правил против ядерных испытаний со взрывами в качестве основного шага к подлинному и продолжительному миру».