Св. Отец молится о жертвах землетрясения в Афганистане

1 сентября Лев XIV направил телеграмму соболезнований в связи с разрушительным землетрясением магнитудой шесть баллов, поразившим восточную часть Афганистана. По последним данным, погибли по меньшей мере 800 жителей, пострадали более 2800.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Паролина Святейший Отец пишет, что его глубоко опечалил масштаб трагедии – огромные человеческие жертвы. Епископ Рима возносит горячие молитвы за души погибших, о раненых и пропавших без вести. Папа вверяет всех пострадавших «провидению Всемогущего и выражает глубокую солидарность, в частности, с теми, кто оплакивает потерю близких, со спасателями и гражданскими властями, участвующими в спасательных и восстановительных работах».

В это тяжелое для страны время Святейший Отец призывает на афганский народ Божественное благословение утешения и силы.