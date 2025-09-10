Папа Лев XIV призвал помнить о страданиях детей в зонах войны

На общей аудиенции в среду 10 сентября Святейший Отец тепло приветствовал польских паломников, напомнив о важной дате для всего народа Польши.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Сегодня вы отмечаете Национальный день польских детей – жертв войны, символическую дату, воспоминающую их страдания и их вклад в восстановление Польши после Второй мировой войны, - сказал Папа Лев XIV и попросил поляков помнить в молитвах и в гуманитарных проектах также детей Украины, Газы и других регионов мира, где идут военные действия.

«Я вверяю вас и детей, которые страдают сегодня, заступничеству Марии, Царицы мира, и благословляю вас от всего сердца», - завершил свое обращение Папа Лев XIV.