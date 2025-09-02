Папа скорбит о жертвах оползня в Судане
Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии в Судане, где в результате масштабного оползня в деревне Тарасин в Центральном Дарфуре погибли более тысячи человек.
Виктор Владимиров – Град Ватикан
В телеграмме за подписью госсекретаря кардинала Паролина Святейший Отец заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта катастрофа, говорится в послании соболезнований на имя епископа Эль-Обейда монсеньора Юнана Андали.
Святейший Отец возносит молитвы о вечном упокоении погибших, о тех, кто оплакивает своих близких, о спасении многих пропавших без вести. Лев XIV выражает поддержку властям страны и спасательным службам, ведущим работы в зоне бедствия, призывая на жителей Судана утешительное и укрепляющее Божье благословение.
02 сентября 2025, 15:56