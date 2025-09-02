Папа скорбит о жертвах оползня в Судане

Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о трагедии в Судане, где в результате масштабного оползня в деревне Тарасин в Центральном Дарфуре погибли более тысячи человек.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 09/12/2024 Судан: «Каритас» обнародовала данные о гуманитарном кризисе Итальянская благотворительная организация «Каритас» обнародовала данные о тяжёлом гуманитарном кризисе в Судане.

В телеграмме за подписью госсекретаря кардинала Паролина Святейший Отец заверяет в духовной близости всех, кого затронула эта катастрофа, говорится в послании соболезнований на имя епископа Эль-Обейда монсеньора Юнана Андали.

Святейший Отец возносит молитвы о вечном упокоении погибших, о тех, кто оплакивает своих близких, о спасении многих пропавших без вести. Лев XIV выражает поддержку властям страны и спасательным службам, ведущим работы в зоне бедствия, призывая на жителей Судана утешительное и укрепляющее Божье благословение.