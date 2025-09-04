Крушение фуникулёра в Лиссабоне

Папа молится о жертвах аварии в Лиссабоне

Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял известие о трагическом инциденте в Лиссабоне, где 3 сентября произошло крушение фуникулёра Elevador da Glória. В результате аварии погибли 17 человек и ещё 23 получили ранения. По данным пожарных служб, причиной катастрофы мог стать обрыв троса. В Португалии объявлен день национального траура.

Виктор Владимиров – Град Ватикан В телеграмме на имя Патриарха Лиссабонского Святейший Отец передаёт искренние соболезнования и духовную поддержку пострадавшим семьям. Епископ Рима молится о полном выздоровлении раненых и о силе христианской надежды для всех, кто затронула катастрофа. С благодарностью вспоминая труд спасателей, Лев XIV преподаёт «утешительное апостольское благословение всем, особенно родственникам погибших», говорится в послании за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Паролина.