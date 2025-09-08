«Святой с соседней парты»

Сестра Моника Черони, директор школы, где учился новопрославленный святой Карло Акутис, рассказала ватиканским СМИ о школьных годах подростка, который был причислен к лику святых 7 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Карло Акутис, первый в истории Церкви «святой миллениал», родившийся в Лондоне в 1991 году, с 6 до 14 лет посещал миланскую школу Сестер святой Марцеллины «Томмазео», которая хранит простые, но драгоценные воспоминания о мальчике. Сестра Моника прежде преподавала религиоведение, и Карло Акутис был ее учеником на протяжении восьми лет. По словам монахини, он прошел «обычный путь, со временем преобразившийся в нечто неординарное».

«Карло был хорошим сыном, хорошим другом и хорошим учеником, - рассказывает монахиня, - однако не так, как себе это обычно представляют». Его школьные успехи не были всегда одинаковыми, и, по словам сестры Мники, он «выходил за линию строки». Дневник Карло не был безупречным, но по религиоведению всегда стояла самая высокая оценка. Подросток был верным другом для одноклассников и защищал тех, кто подвергался травле. Он был также послушным сыном, хотя и обладал типичной отроческой тягой к свободе. За нимбом святости он оставался подростком: с улыбкой, с каверзными вопросами учителям, с изобретательностью ради того, чтобы избежать заданий. Сестра Моника с улыбкой вспоминает, как однажды Карло вместе с товарищем спрятался в шкафу: мальчики тогда так напугали учительницу математики, что пришлось вызывать директора.

По свидетельству сестры Моники, героизм веры Карло никак нельзя назвать показным: святость была его жизнью. «Он не ходил с розарием в руке, читая какие-то особенные молитвы», - поясняет монахиня: его вера была «ежедневным компасом».