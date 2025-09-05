Общенациональный семинар «Педагогика мира во времена войны» завершился в городе Фраскати близ Рима.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Семинар был организован итальянским отделением «Каритас» и Отделом по социальным проблемам и труду при Итальянской епископской конференции; он собрал пастырских работников из итальянских епархий. Это событие стало ответом на приглашение Папы Льва XIV: 17 июня он попросил итальянских епископов продвигать педагогику ненасилия, посредничество в местных конфликтах, проекты гостеприимства, которые могут преобразить страх перед другим в повод для встречи.

В итоговом коммюнике организаторы подчеркивают, что мир не является синонимом безопасности, если под безопасностью подразумевается милитаризация конфликтов и гонка вооружений. В настоящее время мир страдает от 56 войн. «Война – это патология конфликта, крах политики: она ничего не решает, но направлена лишь на смену власти, на истребление другого», - говорится в итоговом коммюнике.

Директор итальянского отделения «Каритас» дон Марко Паньелло предложил «начинать со слов и с их значения»: «Мир зиждется на истине, на справедливости, на любви и свободе». Поэтому необходимо в первую очередь «разоружить слова, просвещаться и изучать сложность нашего времени». Мы не можем оставаться безучастными, поскольку история – это и следствие наших малых решений: «Настало время этического, мужественного выбора».

Мир строится «снизу», поэтому участники семинара поддержали идею создания Министерства мира: как сказал Папа Лев XIV, «если хочешь мира, готовь институты мира».

Дон Бруно Биньями, директор Отдела по социальным проблемам и труду, действующего в лоне итальянского епископата, подчеркнул: «Церковь призвана формировать критическую совесть, способную обличать несправедливость и порождать процессы примирения». Воспитание в духе мира сегодня означает «сопротивляться одномыслию», отметил священник.

Участники семинара поставили акцент на том, что праведной войны не бывает, а Италия должна соблюдать свою конституцию, отвергающую войну как средство решения конфликтов. Гражданское общество и в особенности христиане призваны создавать «живые, инклюзивные» миротворческие процессы: к такому выводу пришли участники общенационального семинара «Педагогика мира во времена войны».