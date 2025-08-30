Духовные лидеры Италии призывают остановить ненависть

Главы религиозных общин Италии опубликовали совместное обращение к государственным учреждениям, к верующим и ко всем гражданам страны. «Это воззвание, - поясняют религиозные лидеры, - рождается от убеждения в безотлагательной необходимости поощрять любую инициативу и встречу для того, чтобы остановить ненависть, сохранить добрососедство, очистить язык и созидать мир. Ответственность принадлежит отдельным людям и коллективным субъектам».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Итальянские духовные лидеры призывают к диалогу, способному найти решения в ситуациях, которые «унижают веру» той или иной общины, с особым вниманием к событиям на Ближнем Востоке. Все верующие, равно как и все граждане, должны «обличать появление опасных обобщений и вредоносной путаницы между политической, национальной и религиозной идентичностью, побуждая с осторожностью относиться к обмену информацией, а также к сдержанности в тоне и в делах», - говорится в тексте обращения. Авторы подвергают критике пропаганду, которая «поочередно разжигает антисемитизм и исламофобию или же возрождает застарелую враждебность к католичеству и к религиям в целом» - вместо того чтобы трудиться ради утверждения мира.

Начинать следует со «свидетельства священного характера жизни и святости земли, даров Божиих, которые никому не принадлежат эксклюзивно в ущерб другим».

Религиозные лидеры настоятельно призывают к встрече: «Давайте встретимся все! Давайте встретимся немедленно – по крайней мере в Италии, - мы, епископы, раввины и имамы из разных областей. Пусть это будет прямая встреча, без условностей, внеконфессиональная встреча для совместного свидетельства нашей общей ответственности», - цитируют авторы другое межрелигиозное послание, подписанное ранее в Милане.

В тексте цитируется также совместное заявление, подписанное недавно в Болонье: «Безопасность никогда не может быть построена на ненависти. Справедливость для палестинского народа, равно как и безопасность для израильского народа, проходят исключительно через взаимное признание, уважение основных прав и волю к обсуждению. <…>. Да умолкнет оружие, да прекратятся военные операции в Газе и ракетные обстрелы Израиля. Да будут освобождены заложники и возвращены тела. Да будут накормлены голодные, да будет гарантировано лечение раненых».

Послание подписали Ноеми Ди Сеньи, президент Союза еврейских общин Италии, Яссин Лафрам, президент Союза исламских общин Италии, Абу Бакр Моретта, президент Итальянской религиозной общины мусульман, Наим Насроллах, президент Римской мечети, имам Итальянской религиозной общины мусульман Яхья Паллавичини и глава итальянского епископата кардинал Маттео Мария Дзуппи.