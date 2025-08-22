Семь «ночей» Пиноккио: размышления для юных и взрослых

История Пиноккио знакома миллионам читателей по всему миру. В новом произведении «Ночи Пиноккио. Размышления для юных, провокации для взрослых» итальянские авторы, священник Луиджи Гульельмони и педагог и эссеист Фаусто Негри, раскрывают эту сказку как духовное путешествие.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Символизм ночи, воплощённый в сказке Карло Коллоди, становится в этой работе авторов отправной точкой для размышлений об испытаниях, вере и взрослении Пиноккио, раскрывая путь деревянного героя от марионеточного существования к обретению подлинной человечности.

Семь глав посвящены разным «ночам» — совести, насилия, честности, чувств, желаний, веры, последней ночи. Каждая из них показывает, как Пиноккио проходит через заблуждения, боль и соблазны: от встречи с говорящим сверчком и от ожога ног в пустом доме, до преследования Котом и Лисой и урока честности после украденного винограда.

«В «Ночи честности» золотые монеты выступают образом искушения лёгкой наживой и побуждают к размышлениям о ценностях и выборе. Во время «Ночи чувств» герой теряет добрую Фею с лазурными волосами и открывает для себя: «никогда не бывает ночи там, где любят».

«Ночь желаний» переносит Пиноккио в Страну дураков, в мир соблазнов и иллюзий, где он сталкивается с последствиями ложных желаний. «Ночь веры» погружает героя в глубины сердца: в тишине и одиночестве он открывает новый смысл жизни через доверие к любящему Отцу. В финале деревянный Пиноккио оказывается в чреве кита и воссоединяется со своим отцом, плотником Джеппетто.

«Последняя ночь» открывает новую жизнь Пиноккио: герой переживает полное преображение и словно воскресает. Он сам замечает: «Каким я был забавным, когда был куклой! А теперь как я рад, что стал настоящим мальчиком!»

Книга Гульельмони и Негри — это больше, чем сказка. Через цитаты из Библии, философов, писателей, поэтов и авторов музыкальных текстов они ведут читателя по пути самопознания, показывают, как образы и метафоры этой сказки отражают наши собственные испытания. Каждая глава предлагает новые вопросы и направления для размышлений, доступные как совсем юным, так и взрослым.