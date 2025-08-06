Лев XIV: миру нужен диалог, а не угроза взаимного уничтожения
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Заверяю в молитве обо всех, кто понёс физические, психологические и социальные последствия», – сказал Папа, вспоминая жертв Хиросимы и Нагасаки.
Святейший Отец подчеркнул, что, несмотря на прошедшие десятилетия, эта трагедия – «универсальное предостережение против разрушений, вызванных войнами и в особенности ядерным оружием».
Эти слова перекликаются с посланием, направленным ранее епископу Хиросимы Алексису Сирахаме, где Лев XIV призывает к мужеству сложить оружие, «особенно то, которое может спровоцировать неописуемую катастрофу».
В международной обстановке, «отмеченной сильной напряжённостью и кровавыми конфликтами», Папа вновь призвал преодолеть логику ядерного сдерживания. «Я надеюсь, что в современном мире иллюзорная безопасность, основанная на угрозе взаимного уничтожения, уступит место инструментам справедливости, практике диалога и доверию к братству», – подчеркнул Епископ Рима.