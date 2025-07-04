Взрыв в Риме: послания Папы и викария

В своем аккаунте социальной сети Х Папа Лев XIV заверил в молитве всех, кто пострадал в результате взрыва на автомобильной заправочной станции в Риме: по последним данным, число раненых возросло до 40 человек.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В своем сообщении Святейший Отец пишет, что он продолжает следить за последствиями этого трагического несчастного случая, произошедшего в его епархии.

К Папе Льву XIV присоединился и кардинал-викарий Римской епархии Бальдо Реина. В официальном сообщении Римского викариата говорится: «В единении со Святейшим Отцом мы выражаем близость и заверяем в молитвах о раненых и о семьях, вовлеченных во взрыв на Виа деи Гордиани. Поддерживая связь со священниками этого района, мы с беспокойством следим за развитием событий».