Водные ресурсы и мир: совместные усилия стран Центральной Азии

В Центральной Азии, где вода становится всё более редким и ценным ресурсом, способность делиться ею означает нечто большее, чем просто техническое соглашение: это вопрос доверия, ответственности и поддержания мира.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Казахстан, Таджикистан и Узбекистан заключили трёхстороннее соглашение, открывающее путь к более справедливому и скоординированному водопользованию.

По сообщению информационного агентства Fides, в рамках этого соглашения Казахстану выделено около 500 миллионов кубометров воды из бассейна Бахри Точик — важного водохранилища на одной из главных рек Центральной Азии, Сырдарье.

Водохранилище испытывает острый дефицит воды из-за климатических изменений и исторических ошибок в управлении водными системами.

Дополнительное давление на водные ресурсы оказывает соседний Афганистан, где правительство Талибана реализует проект канала Кош-Тепа, который, влияя на приток воды в бассейн Амударьи — другого ключевого водного объекта региона, — может существенно уменьшить запасы Туркменистана и Узбекистана. Такая ситуация подчёркивает, что вызовы в водном секторе Центральной Азии охватывают несколько речных бассейнов и требуют скоординированных усилий.

Конфликты за контроль над водными ресурсами в регионе не раз перерастали в вооружённые столкновения. Киргизия и Таджикистан неоднократно вступали в споры на границе, включая кратковременный вооружённый конфликт в 2021 году, который продолжился в следующем году и унес множество жизней.

Именно поэтому нынешнее соглашение приобретает особое значение: оно направлено на снижение напряжённости и создание условий для мирного и конструктивного сотрудничества.