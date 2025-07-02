Водные ресурсы и мир: совместные усилия стран Центральной Азии
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан заключили трёхстороннее соглашение, открывающее путь к более справедливому и скоординированному водопользованию.
По сообщению информационного агентства Fides, в рамках этого соглашения Казахстану выделено около 500 миллионов кубометров воды из бассейна Бахри Точик — важного водохранилища на одной из главных рек Центральной Азии, Сырдарье.
Водохранилище испытывает острый дефицит воды из-за климатических изменений и исторических ошибок в управлении водными системами.
Дополнительное давление на водные ресурсы оказывает соседний Афганистан, где правительство Талибана реализует проект канала Кош-Тепа, который, влияя на приток воды в бассейн Амударьи — другого ключевого водного объекта региона, — может существенно уменьшить запасы Туркменистана и Узбекистана. Такая ситуация подчёркивает, что вызовы в водном секторе Центральной Азии охватывают несколько речных бассейнов и требуют скоординированных усилий.
Конфликты за контроль над водными ресурсами в регионе не раз перерастали в вооружённые столкновения. Киргизия и Таджикистан неоднократно вступали в споры на границе, включая кратковременный вооружённый конфликт в 2021 году, который продолжился в следующем году и унес множество жизней.
Именно поэтому нынешнее соглашение приобретает особое значение: оно направлено на снижение напряжённости и создание условий для мирного и конструктивного сотрудничества.