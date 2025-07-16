Вьетнам: частичная отмена смертной казни в контексте Юбилея

Епископы Вьетнама назвали «шагом вперед в правовом и нравственном развитии страны» решение правительства отменить смертную казнь за восемь уголовных преступлений.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Национальное собрание одобрило изменения в правовой системе 429 голосами из 439 присутствовавших депутатов. Смертная казнь не будет больше применяться в качестве наказания за восемь преступлений ненасильственного характера, таких как казнокрадство и коррупция. Католики восприняли это новшество, вступившее в силу с начала июля, как толчок к дальнейшим реформам в направлении окончательной отмены смертной казни. Новый закон уже был применен к заключенным, ожидавшим высшей меры наказания.

Епископ Тханьхоа монсеньор Нгуен Дык Кыонг, возглавляющий комиссию «Справедливость и мир» Вьетнамской епископской конференции, прокомментировал: «Это решение ознаменовало обнадеживающий шаг вперед в правовом сознании, в духе международных соглашений». Таким образом Вьетнам начал процесс формирования «современного правового государства, где защищается жизнь, уважается достоинство человека и открываются возможности для реабилитации». Католическая Церковь, напомнил епископ, «непрестанно отстаивает основное и неприкосновенное право на жизнь.

Вьетнамская католическая община отмечает, что это провиденциальное решение было принято в Юбилейный год, сосредоточенный на теме надежды, а также на священном характере жизни и на освобождении узников согласно библейскому пониманию Юбилея.

Теперь борьба с экономическими преступлениями во Вьетнаме будет осуществляться такими способами, которые позволят виновным возместить ущерб: согласно новому закону, тот, кто возвратит по меньшей мере три четверти украденного, может быть помилован или понести наказание, альтернативное пожизненному сроку.

Священник Доминик Нго Куанг Туйен из архиепархии Хошимина, секретарь Евангелизационной комиссии в лоне Вьетнамской епископской конференции, подчеркнул: «Церковь учит защищать человеческую жизнь и уважать ее, ибо это дар Божий от рождения до самого конца. Каждый человек сотворен по образу Бога. Те люди, которые оступились или совершили преступление, также заслуживают времени для восстановления и искупления».