Вера в эпоху перемен: исследование молодежных настроений

Исследование группы Footprints при Папском университете Святого Креста в Риме, проведённое с мая по декабрь 2023 года, выявило: интерес молодёжи к духовной жизни заметно возрос за последние годы. В ряде стран также отмечается устойчивое возвращение к религиозной практике, что говорит о смене тенденций в восприятии веры молодым поколением.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Презентация итогов состоялась в стенах университета в рамках экспертной встречи, приуроченной к предстоящему Юбилею молодёжи. Темой обсуждения стали новые подходы к изучению религиозности молодого поколения (Sociological Research on Youth Religiosity: Methodologies, Challenges, and New Research Perspectives).

В обсуждении приняли участие представители академических, церковных и исследовательских кругов. Среди приглашённых спикеров — Ракель Севилья, аналитик международного исследовательского центра Pew Research Center (независимый центр, занимающийся изучением социальных и религиозных процессов), и Майкл Риз, преподаватель, специалист по этике и науке Кембриджского университета.

Особое внимание уделялось тем, кто вступает во взрослую жизнь в условиях глобальных перемен и цифровой среды. Исследование охватило почти 5 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет из восьми стран: Аргентины, Бразилии, Италии, Кении, Мексики, Филиппин, Испании и Великобритании.

Собранные данные показывают, что духовный поиск остаётся важной частью жизни молодёжи. В Бразилии, Кении и на Филиппинах более половины респондентов отметили рост личного интереса к религии. В странах с укоренившейся светской культурой — таких как Испания, Италия и Великобритания — наблюдается осторожный, но устойчивый поворот к осознанной вере.

Почти каждый пятый молодой католик в Испании и каждый шестой в Италии участвует в Евхаристии ежедневно.

Наряду с этим отчёт выявил определённые вызовы: многие молодые католики, активно участвующие в литургической жизни, не всегда разделяют учение Церкви по вопросам сексуальной морали. Кроме того, значительная часть неверующих, несмотря на публично заявленный атеизм, признаёт, что обращается к молитве в трудные периоды жизни и верит в существование загробной жизни.

Всё это подчёркивает сложность и глубину современного духовного опыта молодёжи. Исследование Footprints предлагает наставникам, педагогам и исследователям важный материал для размышлений — не только о религиозной принадлежности, но и о том, как вера действительно живёт в повседневной жизни молодёжи.