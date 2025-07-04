Религии как фактор мира и примирения

В Токио завершилась встреча, посвященная роли религий в примирении между народами. Встреча проходила с 1 по 3 июля по инициативе международной организации «Религии за мир».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Среди основных тем дискуссий фигурировали взаимное доверие и понимание между религиозными лидерами для поддержки усилий по примирению, продвижение сотрудничества религий с политическими лидерами в миротворческих начинаниях на местном уровне.

В обсуждениях приняли участие многочисленные представители христианских общин во всем их разнообразии, а также руководители исламских, буддийских, иудейских, конфуцианских, индуистских, синтоистских, таоистских и сихкских общин. Кроме того, на встречу съехались и политики из стран, в настоящее время затронутых конфликтами. В интервью ватиканским СМИ президент итальянского отделения «Религий за мир» Луиджи Де Сальвия рассказал: «Мы надеемся, что наш мир, вовлеченный в конфликты, сможет исцелиться и сумеет вернуться к атмосфере относительного спокойствия, гармонии и терпимости. Мы должны в это верить и надеяться, прежде всего в Юбилейный год». Де Сальвия в особенности подчеркнул значение надежды и доверия, сравнив человечество с больным, который должен верить в возможность выздоровления, иначе усилия врачей будут напрасны.

Международная организация «Религии за мир» возникла в 1970 году в Киото. Ее деятельность заключается в сотрудничестве религий во имя мира, основанном на глубоком уважении религиозных различий. Международная сеть этой организации включает более 90 стран. Сфера ее работы – устранение конфликтов, гуманитарная помощь и другие формы миротворчества посредством диалога и сотрудничества между вероисповеданиями на международном, региональном и национальном уровнях.

На этот раз в центре внимания участников встречи были Украина, сектор Газа и Мьянма. В ней участвовал также кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона и координатор «Религий за мир» в этой азиатской стране. Именно Мьянме будет посвящена следующая встреча, нацеленная на повышение осведомленности мира о том, что происходит в этой стране.