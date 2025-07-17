Папа назвал цели профсоюзов

Папа Лев XIV обратился с посланием к участникам ХХ Конгресса Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся – профсоюзного объединения, связанного с католическими профессиональными группами. Тема конгресса – «Мужество участия».

Ольга Сакун - Град Ватикан

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В послании за подписью кардинала-госсекретаря П. Паролина говорится, что Святейший Отец с одобрением отзывается об этом событии, выражая надежду, что он «приведет к обновленным усилиям, дабы вновь пробудить во всех социальную ответственность». Цитируя Блаженного Августина, Папа подчеркивает: «Мы никогда не должны терять из виду общую цель – содействовать tranquillitas ordinis, то есть “спокойствию порядка”» - и призывает «продвигать более человечный порядок общественных отношений, равно как и мирные и справедливые сообщества на служении целостному человеческому развитию и благу человеческой семьи».