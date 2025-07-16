Папа Лев XIV направит помощь пострадавшим от тайфуна «Данас»

Папа Лев XIV распорядился о помощи пострадавшим от тайфуна на Тайване.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец был проинформирован о последствиях стихийного бедствия, обрушившегося на Тайвань: тайфун «Данас» оставил после себя жертвы и разрушения; в настоящий момент известно о двух погибших и о более чем 500 раненых, многие из которых пострадали от падения обломков строений или в дорожных авариях, вызванных тропическим циклоном. Согласно первым данным, более 3 тысяч человек были эвакуированы.

Папа вознес молитвы обо всех, кто пострадал, и запросил о конкретной помощи от Апостольской элемозинарии, которая будет направлена населению Тайваня.