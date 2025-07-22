Папа молится о жертвах крушения самолета в Бангладеш

Святейший Отец направил телеграмму – подписанную госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином, – в которой выражает скорбь о жертвах падения военного самолета в Дакке. Среди погибших – учащиеся средней школы и колледжа Майлстоун.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Вверяя погибших милосердной любви Всемогущего Бога, Папа возносит молитвы о том, чтобы их семьи и друзья могли обрести утешение. Папа молится также об исцелении и утешении для раненых и призывает на все сообщество школы и на всех, кто пострадал в этой трагедии, укрепляющее и умиротворяющее благословение Бога.