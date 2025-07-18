Телефонный разговор между Папой и Нетаньяху

Утром 18 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Папе Льву XIV, который в эти дни находится в Кастель Гандольфо.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Темой телефонного разговора стала атака на сектор Газа, в результате которой был нанесен удар по церкви Святого Семейства, убиты три человека и многие получили ранения, в ом числе тяжелые.

В беседе с Нетаньяху Святейший Отец возобновил свой призыв к переговорам для достижения прекращения огня и окончания боевых действий. Папа еще раз выразил обеспокоенность в связи с трагической гуманитарной ситуацией, с какой сталкивается население Газы, причём самую высокую цену платят старики, дети и больные.

Папа призвал к безотлагательным мерам по защите мест культа и прежде всего верующих, равно как и всех жителей Палестины и Израиля.