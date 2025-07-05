Надежда как трансцендентная фигура знания

В итальянской области Абруццо, в городах Терамо и Джулианова, 4 и 5 июля под эгидой Астрономической обсерватории Абруццо, проходит Третья международная встреча «Наука за мир».

Ольга Сакун - Град Ватикан

С докладом на тему «Знание как душа надежды» выступил вице-канцлер Папской академии наук монсеньор Дарио Эдоардо Вигано. Он отметил, что нередко знание и надежду рассматривают как антагонистов: знание трезво и рассудительно, надежда – иллюзорна и эмоциональна. В своих размышлениях монсеньор Вигано продемонстрировал, что подлинное знание заключает в себе «открытость, делающую его подобным надежде по самой своей структуре».

Представитель Святейшего Престола описал надежду как «форму осведомленного ожидания»: надежда не равнозначна «оптимистичному взгляду на будущее, но представляет собой способ осознанного нахождения в незавершенном».

Монсеньор Вигано – который на протяжении многих лет работал в кинематографе, а с началом реформ Папы Франциска возглавил Секретариат по коммуникации Св. Престола, занимая этот пост до 2018 года, - пояснил свою мысль на примере фильма Тарковского «Солярис». Его герою Крису Кельвину «больше не удается различать между тем, что он знает, и тем, чего он боится». Прибыв на орбитальную станцию, он думает, что находится там для изучения научной аномалии, но оказывается перед лицом присутствия, сгенерированного инопланетным сознанием, которое черпает напрямую от воспоминаний и от чувства вины главного героя. Рациональное знание колеблется, и единственная возможная позиция – это позиция ожидания: «не анализ, но понимание». Окончательное решение остаться на Солярисе – не акт «объективного знания», а «выбор доверия в августинском смысле», упование на то, что «какая-то истина может еще возникнуть из отношений с радикальной инаковостью, даже если этого нельзя доказать».

Надежда, подчеркнул далее ватиканский прелат, - это «не один из уровней, но трансцендентная фигура понимания». Самым реальным является не только видимое и актуальное, но и то, что, не являясь видимым и актуальным, «можно помыслить как возможное», отметил в своем докладе монсеньор Дарио Эдоардо Вигано.