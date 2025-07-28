Юбилей католических инфлюенсеров

28 и 29 июля в Ватикане проходит Юбилей цифровых миссионеров и католических инфлюенсеров. Он открылся встречей в конференц-зале «Кончилиационе». К паломникам обратился с приветственным словом госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Иерарх отметил, что встреча в реале тех, кто обычно действуют в соцсетях, - это обогащающий опыт. Одной из целей социальных медиа является передача информации, но то, что характеризует человека и делает нас поистине живыми людьми – это способность задаваться вопросами, отметил Паролин. Сегодня перед Церковью стоит, среди множества прочих, следующий вопрос: каким образом передавать веру в цифровом мире? Культурные перемены, которые привели к подлинной смене эпохи, повлияли на восприятие времени, восприятие отношений, на доступ к информации, и в этом контексте Церковь не может оставаться пассивной или импровизировать.

«Говорить о цифровой миссии не означает сводить евангелизацию к техническому или коммуникативному аспекту, но признавать, что цифровая реальность является частью мира, в которой все больше людей мыслят, чувствуют, ищут и общаются, - пояснил далее кардинал Паролин. - Дело не столько в эффективности популярного контента, сколько в умении Церкви свидетельствовать о близости Бога в среде, которая может оказаться безличной или лихорадочной, нередко пронизанной ненавистью, фейковыми новостями и лживостью».

Заниматься цифровым миссионерством означает «сделать своими темпы, раны, вопросы и искания тех, кто обитает в этом пространстве». Одним из драгоценных вкладов Церкви в этом смысле может стать взгляд на взаимоотношения между людьми, проистекающий из веры в то, что мы являемся образом и храмом Пресвятой Троицы, подчеркнул Паролин: «Христианская вера напоминает, что каждый человек – это лицо, а не профиль, это священная история, а не совокупность данных». Вот почему цифровая миссия всегда требует христианского стиля, предпочитающего реальные встречи словам, служение протагонизму, общение индивидуализму, терпение спешке, истину тому, что нравится».

Евангелизация в цифровом мире – не привилегия тех, кто владеет технологиями: это общая ответственность тех, кто живет в нашу эпоху и получил дар веры. На цифровых же миссионеров возложена задача «изобретать новые цифровые инструменты, новые платформы, новые экономические модели».

В конце обращения кардинал Паролин процитировал Папу Франциска, который на одном из Всемирных дней молодежи назвал Деву Марию «инфлюенсером» Бога, поскольку она имела мужество ответить «да», довериться любви и Божьим обетованиям, - единственной силе, способной обновить все вокруг.