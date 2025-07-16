Филиппинские епископы: онлайн-азарт – форма современного рабства

Филиппинская Церковь выразила глубокую обеспокоенность стремительным распространением азартных игр онлайн в стране. По словам епископов, речь идёт не просто о новом виде досуга, а о настоящей «социальной и моральной чуме», разрушающей жизнь молодёжи, семей и общества в целом.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Согласно данным, опубликованным в 2024 году Филиппинской корпорацией по азартным играм и развлечениям (Pagcor), валовой доход от онлайн-игр в стране превысил 51 миллиард филиппинских песо (более 900 миллионов долларов США). Особенно тревожит уровень вовлечённости молодого поколения: по данным опроса аналитической компании Capstone-Intel, опубликованным агентством Fides, около 66 процентов филиппинцев в возрасте от 18 до 24 лет регулярно участвуют в азартных играх в Интернете, часто тратя на это суммы, превышающие дневной заработок обычного рабочего.

В этой связи Епископская конференция Филиппин, завершившая очередную пленарную сессию, выступила с обращением, подчеркнув: стремительное распространение цифровых азартных игр ведёт к формированию новой формы зависимости, способной разрушать личность, семью и общественные устои. По мнению епископов, эта угроза развивается незаметно и приобретает черты современного рабства. Церковные иерархи подчёркивают, что речь идёт не о безобидной форме досуга: цифровые азартные платформы, скрываясь под видом технологических новшеств и доступного развлечения, на деле становятся особенно коварной ловушкой, прежде всего для молодёжи. Простота доступа и иллюзия лёгкой прибыли делают этот феномен особенно опасным.

Тревогу вызывает и то, что даже традиционные филиппинские ночные поминовения — «паглаламай», когда родственники и близкие прощаются с усопшим перед погребением, — всё чаще сопровождаются азартными играми. По мнению Церкви, подобная практика притупляет духовное восприятие момента и способствует восприятию азартных игр как социально приемлемой нормы.

В то время как правительство обсуждает новые меры урегулирования, епископы призывают к более решительным действиям. Они настаивают на том, чтобы все виды азартных игр онлайн были объявлены незаконными, и чтобы зависимость от них была признана «проблемой общественного здравоохранения, которую следует решать с помощью просвещения, законодательства и соответствующих мер поддержки». «Мы не можем оставаться слепыми, глухими и немыми перед лицом разрушительных последствий этого бедствия», - призывают епископы.