Удар по католическому приходу в Газе. Телеграмма Папы Льва XIV

В секторе Газа в результате военных действий пострадала католическая община и был ранен настоятель местного прихода отец Габриеле Романелли.

«Его Святейшество Папа Лев XIV с глубокой скорбью воспринял весть о погибших и раненых после военной атаки на католический храм Святого Семейства в Газе; он заверяет настоятеля, отца Габриеле Романелли, и всю приходскую общину в духовной близости. Вверяя души усопших любвеобильному милосердию Всемогущего Бога, Святейший Отец молится об утешении для тех, кто оплакивает утрату, и об исцелении раненых. Его Святейшество возобновляет призыв к немедленному прекращению огня и выражает твердую надежду на диалог, примирение и продолжительный мир в регионе», - говорится в телеграмме, подписанной государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.