Фазенды надежды: для Бога нет невозможного

Николай Горячкин (Blagovest Media International) рассказывает об уникальном проекте: сети реабилитационных центров для зависимых, основанной немецким священником-францисканцем Фреем Хансом Штапелем.

Ник Горячкин

Свидетельство отца Ханса Штапеля

«Прошло более 40 лет с тех пор, как появилась Фазенда. Я, францисканский священник, служил тогда в обычном приходе в Бразилии. Тогда я и не думал, что идея Фазенды — центра духовной реабилитации наркозависимых - примет такие масштабы. Мы начинали очень просто: в общине жили Словом Божьим, принимали беспризорных детей, которых бросили собственные родители. Мы пытались помочь усыновить их. Кроме того, мы приняли в общину многих безработных и матерей-одиночек. Эта социальная работа нашей общины приносила нам подлинную радость служения. Но неожиданно к нам в приход стали приходить наркоманы. Признаться, я не знал, что делать. Сначала я поселил их в доме священника, слушал их рассказы и видел, что каждый такой рассказ буквально пронизан мольбой о любви. Пытаясь найти ответы в наркотиках, в сексе, в алкоголе, они приходили к отчаянию. Они не находили любовь, которую искали, и все больше разочаровывались. Они совершали преступления, сидели в тюрьмах. Многие были очень подавлены.

Мне было больно видеть этих людей, погрязших во всех мыслимых грехах. Я часто спрашивал себя: «Боже, что я могу дать этим людям? Чем я могу им помочь?». И я услышал ответ: «Передай слово Мое каждому, ибо Слово есть Бог». Мы в приходе попытались жить с ними, буквально следуя Евангелию, жить в любви, которой они практически и не знали. Я заметил, что эти безнадежные, казалось бы, люди начали узнавать радость, они стали общаться и с нами, и между собой, пытаясь передать эти кусочки радости другим.

К нам стало приходить все больше и больше людей. Нам отдавали землю и заброшенные дома под новые фазенды. Идея Фазенд надежды перешла границы Бразилии. На сегодняшний день 170 фазенд существуют в 29 странах.

Сегодня я, уже пожилой человек, спрашиваю себя, как это все могло произойти. Что соединило наркозависимых, священников, волонтеров, прихожан и мирян на разных континентах? И отвечаю себе: Господь дал нам харизму, харизму Надежды. То есть там, где люди уже не верят в то, что это возможно, мы говорим: да, с Богом все возможно. Так и появились многие фазенды.

Для каждой фазенды нужны волонтеры, то есть люди, которые приходят бескорыстно помогать ближнему и страждущему. Удивительно, что недостатка в волонтерах у нас никогда не было. Уже в самом начале многие молодые люди, которые не имели никакого отношения к наркотикам, участвовали в деле Фазенды и служили ей. Некоторые уже дали свои обеты, решив посвятить свою жизнь этой работе. Однажды меня позвал кардинал Лоршайдер и сказал: «Фрей, ты должен что-то сделать, чтобы основать семью надежды». Я ответил, что у меня нет к этому призвания. А он заставил меня задуматься, сказав: «Да, когда ты состаришься, то уйдешь в монастырь как францисканец. А кто позаботится об этих молодых людях?». А я подумал, что так и есть.

Потом он нам помог написать Устав, и таким образом нас признали харизмой Надежды в епархии Апаресиды в штате Сан-Пауло. Это произошло очень быстро. Я до сих пор думаю: Боже мой, какое это было время! С какой радостью и энтузиазмом эти молодые люди посвятили свою жизнь тем, у кого не было вообще ничего, даже надежды!

Фазенды стали появляться в других странах. Затем нашу миссию признали и в Риме. Сегодня, например, насчитывается более 2000 мужчин и женщин, которые полностью посвятили себя работе с Фазендой как своему призванию. Это священники, это богопосвященные мужчины и женщины, но также и семейные люди, которые принимают участие в жизни большой семьи фазенд.

Сначала мы работали с наркоманами. Но потом мы поняли, что и другим тоже нужна надежда. Поэтому мы стали помогать в детских садах, больницах, школах, в здравоохранении и в образовании.

Мы идем туда, где не живет надежда.

В 2007 году нас посетил Папа Бенедикт, и благодаря его визиту наше служение стало известно во всем мире. Помню, когда он пришел, у нас было 43 фазенды. Сегодня их 170. В этом году мы откроем еще десять фазенд, которые мы сейчас готовим. Мы хотим принести надежду всему миру, и для этого нет границ. Надежда – это Бог, а Бог нужен всем.

Человек рождается по образу Божьему. Мы часто ищем свою удачу в деньгах, власти, наслаждениях и во многом другом. А в итоге это не срабатывает. Истинное удовлетворение и радость, свободу и надежду на жизнь вечную – все это дает нам Господь, если мы живем любовью Божией. Это и есть то, что мы хотим дать миру: там, где нет надежды, мы хотим дать надежду. Надежда есть Бог, Он есть. Его слово – надежда. Нет ничего другого, что было бы вечным.

К сожалению, мир поклоняется тому, что мимолетно: вы не можете взять с собой деньги, вы не можете взять с собой власть, ничего земного. Только любовь, и любовь есть Бог. Поэтому я хотел бы сказать всем: надежда есть. Господь говорит нам об этой харизме мира: «Живи надеждой, не сдавайся. Верь в меня, я вечен, я умер за тебя. Я любил тебя, я люблю тебя и жду тебя в вечности. Здесь все преходящее, скоро нас не станет. Но здесь то, что мы любили, остается навсегда. Давайте верить в любовь. Вера, надежда и любовь неразрывно связаны друг с другом. Со смертью мы больше не нуждаемся в надежде и вере. Тогда любовь уходит в вечность. Бог спрашивает не о том, кем мы были и что мы имеем, а только об одном: любил ты меня или нет? Давайте жить любовью!»