Британские епископы против легализации эвтаназии и абортов

20 июня Британский парламент одобрил в третьем чтении закон, который позволяет смертельно больным взрослым получить помощь в добровольном уходе из жизни.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Решение было принято с минимальным перевесом: 314 голосов за и 291 против. При этом в законе предусмотрено право медицинских работников отказываться от участия в таких процедурах по соображениям совести.

Католические и англиканские епископы выразили обеспокоенность решением парламента. Архиепископ Вестминстерский Винсент Николс назвал этот момент поворотным для отношения общества к жизни и смерти. Он подчеркнул, что право на смерть не должно вытеснять право на заботу и полноценную жизнь до её естественного завершения.

Эту позицию разделяет и архиепископ Ливерпуля Джон Шеррингтон, ответственный за деятельность Епископской конференции Англии и Уэльса по защите жизни. По его мнению, подлинное сострадание заключается не в помощи уйти из жизни, а в сопровождении, заботе и уважении к человеку, особенно в периоды болезни и старости. Он предупреждает, что легализация такой практики может изменить саму культуру оказания медицинской помощи и усилить тревожность у тех, кто и без того ощущает себя бременем для окружающих.

Англиканский епископ Лондона Сара Маллалли — первая женщина, занявшая этот пост в Англиканской церкви, где допускается женское священство, — также выразила серьёзную обеспокоенность. По её мнению, новый закон увеличивает риски для наиболее уязвимых, особенно на фоне нехватки качественной паллиативной помощи и растущей нагрузки на систему здравоохранения. Маллалли отмечает, что государство полностью финансирует процедуру добровольного ухода из жизни для смертельно больных, но при этом покрывает лишь треть затрат на оказание паллиативных и хосписных услуг. Такая политика, считает епископ, говорит о нарушенном балансе: процедура добровольного ухода из жизни стала доступнее, чем забота о тех, кто продолжает бороться за жизнь.

После голосования за легализацию ассистированного суицида британские депутаты поддержали также поправку к закону об абортах, которая снимает уголовную ответственность с женщин, делающих прерывание беременности после 24 недель. По мнению церковных лидеров, это создаёт опасный прецедент: жизнь ребёнка теряет даже ту минимальную защиту, которая ещё оставалась.

И католическая, и англиканская Церкви предостерегают: общество, которое упрощает доступ к эвтаназии и ослабляет правовую защиту самой ранней стадии человеческой жизни, рискует утратить чувствительность к тем, кто уязвим и особенно нуждается в поддержке.