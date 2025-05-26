Св. Николай глазами детей из Санкт-Петербурга

В Бари был представлен художественный каталог «Свет святого Николая между Востоком и Западом», – издание, в котором собраны работы юных художников из Санкт-Петербурга, посвящённые образу Мирликийского святого. Основу каталога составили произведения, впервые показанные на выставке «Святой Николай: взгляд света», прошедшей в 2023 году в Бари.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

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Художественный проект обращён прежде всего к детям: он бережно пробуждает в них первые ростки интереса к культуре, даёт пространство для творческого выражения и приобщает к духовной глубине христианской традиции.

Над созданием работ трудились воспитанники санкт-петербургского этнокультурного центра «Китежград» под руководством педагога Марианны Никольской, которая сумела вдохновить детей на художественное постижение образа святого. Детские произведения, вошедшие в каталог, гармонично сочетают стилистику традиционной русской иконописи с элементами западных изобразительных традиций, что помогает строить мосты между культурами и вселяет надежду на согласие и взаимопонимание. Каталог дополнен детскими комментариями, играми и словарём.

На презентации в Бари, помимо кураторов проекта, присутствовали официальные представители церковных и государственных структур, в том числе митрополит архиепархии Божьей Матери в Москве архиепископ Паоло Пецци и архимандрит Амвросий Макар, настоятель православной общины Св. Амвросия в Милане. Их участие подчёркивает важность и международный характер инициативы.

Культурный проект демонстрирует, как в детском творчестве образ святого Николая раскрывается по-новому и становится связующим звеном между духовными традициями Востока и Запада.