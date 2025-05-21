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- -  (AFP or licensors)
Мир

Папа подтвердил готовность провести в Ватикане переговоры по Украине

20 мая состоялся телефонный разговор между итальянским премьер-министром Джорджой Мелони и Папой Львом XIV. Темой беседы стала Украина и продолжение переговоров о «справедливом и прочном» мире в стране.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

По сообщению итальянского правительства, накануне во время телефонных переговоров с президентом США и европейскими лидерами к Мелони была обращена просьба «удостовериться в готовности Святейшего Престола провести у себя переговоры». Получив от Папы Льва XIV подтверждение о проведении в Ватикане встречи между сторонами, вовлеченными в конфликт, премьер-министр выразила глубокую признательность Папе «за открытость и за непрестанные усилия в пользу мира», говорится в сообщении правительства Итальянской Республики.

В тот же день Мелони побеседовала по телефону с президентом Украины Зеленским и с некоторыми европейскими лидерами. Стороны договорились поддерживать тесные связи в виду нового раунда переговоров о прекращении огня и о мире для Украины.

21 мая 2025, 10:03
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