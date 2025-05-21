Папа подтвердил готовность провести в Ватикане переговоры по Украине
Ольга Сакун - Град Ватикан
По сообщению итальянского правительства, накануне во время телефонных переговоров с президентом США и европейскими лидерами к Мелони была обращена просьба «удостовериться в готовности Святейшего Престола провести у себя переговоры». Получив от Папы Льва XIV подтверждение о проведении в Ватикане встречи между сторонами, вовлеченными в конфликт, премьер-министр выразила глубокую признательность Папе «за открытость и за непрестанные усилия в пользу мира», говорится в сообщении правительства Итальянской Республики.
В тот же день Мелони побеседовала по телефону с президентом Украины Зеленским и с некоторыми европейскими лидерами. Стороны договорились поддерживать тесные связи в виду нового раунда переговоров о прекращении огня и о мире для Украины.