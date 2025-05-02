Папа Франциск и Украина: свидетельство Дениса Коляды

Своей историей дружбы с Папой Франциском поделился молодой украинец Денис Коляда: протестант из Канива, который 25 раз приезжал к Папе и получил от него 80 писем.

Когда началось полномасштабное вторжение российской армии на Украину, Денис отправил Папе Франциску письма детей, где они говорили о своем страхе, об утратах, о молитвах о мире. «Вскоре после этого, - рассказал Денис ватиканским СМИ, - я услышал некоторые утверждения Папы о войне. Они меня ранили: не потому, что он хотел ранить, но потому что в Украине мы жили в эпицентре боли. Иногда даже доброе слово, вырванное из контекста, может нанести рану, подобную ножевой».

Юноша написал Папе письмо – «откровенное и даже суровое», оно заканчивалось вопросом: «Украина спрашивает Петра: Симон Ионин, любишь ли ты меня?».

«Я не ждал ответа, - поясняет Денис Коляда. – Я и не надеялся. Кому нужен еще один голос из страны, где все вопиют? Но уже на следующий день Папа мне ответил – просто, без всякой дипломатии: “Приезжай, я хочу, чтобы ты сам мне все рассказал, мне нужно услышать это от тебя”».

Денис и правда отправился в дом Святой Марфы – конечно, не без опасений, но ему было также интересно познакомиться с Папой, который в любом случае казался ему «пастыря, никогда не боявшимся выслушать даже тех, кто подходит к нему с болью и с обвинениями».

«Это была не аудиенция, а встреча раны и сердца, которые искали диалога», - рассказывает Денис, пришедший на эту встречу вместе с о своим наставником Мирославом Мариновичем и с пастором Алехандро, земляком Папы Бергольо. Франциск принял их, и они беседовали полтора часа. «Но самым главным было не время, а то, как он нас слушал. Он не защищался, не оправдывался. Он слушал, наклонившись вперед, вспоминая имена, задавая вопросы, прося объяснений». Тогда Папа произнес очень важную фразу: «Украинцы не только имеют право, но они обязаны защищаться. Тот, кто не защищается, приближается к самоубийству».

С этого началась регулярная переписка Дениса с Папой Франциском и их частые встречи в Ватикане: «Когда меня переполнял гнев – гнев оттого, что каждый день убивают детей, гнев человека, видевшего разрушенные дома и разбитые надежды, - я ему писал, и не всегда сдержанно, но иногда – жестко и отчаянно. Он всегда отвечал. “Не нужно нести свой крест в одиночку. Христос тоже нуждался в Симоне”, - повторял он много раз».

Денис не может забыть и еще одну фразу. Это произошло тогда, когда многие украинцы критиковали Папу Франциска за некоторые его высказывания. Денис сообщил Папе, что его соотечественники ранены его словами и многие считают, что Папа их не любит. Франциск ответил: “Вы можете называть меня грешником и будете правы. Но вы не имеете право говорить, что я не люблю Украину».

Денис тогда пояснил, что даже доброе слово может ранить, если его не объяснить тем, кто кричит от боли. Самые лучшие намерения нуждаются в прояснении, когда речь идет о войне. Папа в ответ поблагодарил и сказал: «Возможно, я ошибался… Мне нужно понять».

Денис отметил, что Папа Франциск поддерживал украинцев и материально, направляя помощь вдовам, сиротам, бывшим военнопленным и раненым. А в ответ на вопрос, почему бы не сообщить об этом, Папа улыбался и говорил: «Добрые дела нуждаются в молчании».