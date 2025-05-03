Орала на мечи: новые тенденции в гонке вооружений

Разоружение – не утопия, более того, это моральный долг и единственный путь к миру: эти многократно повторяемые слова Папы Франциска, похоже, остаются гласом, вопиющим в пустыне.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Издание итальянского епископата «Аввенире» обнародовало последние данные Sipri, Стокгольмского международного института исследований о мире.

В 2024 году, еще до проекта ReArm Europe, расходы на вооружения на мировом уровне достигло нового рекорда: 2718 миллиардов долларов, что на 9,4 процента больше, чем в 2023 году.

На первом месте по инвестициям в оружие – США: 37 процентов от всех мировых расходов на арсеналы; за ними идет КНР и на третьем месте – Россия, которая увеличила военные расходы на 38 процентов. В числе других стран, где произошел резкий скачок в производстве оружия, - Израиль (на 65 процентов больше, чем в предыдущем году), Япония – здесь производство оружия выросло на 21 процент - и все европейские страны за исключением одной только Мальты. Больше всего расходов на вооружения в Европе понесла Германия, за ней следует Польша (увеличившая арсеналы на 31 процент).

«Аввенире» пишет о развитии «экономики войны», что проявляется, например, в переоборудовании гражданских предприятий на военные. Так, во Франции завод, традиционно выпускавший компоненты для «Рено», перейдет к производству вооружений, а в Германии, переживающей кризис в секторах машиностроения, химической и металлургической промышленности, процветающие военные предприятия заполняют новые рабочие места, приняв на работу за последние три года более 16,5 тысяч человек и планируя обеспечить до конца 2026 года еще 12 тысяч рабочих мест. Новые трудовые договоры заключаются, в частности, с работниками, уволенными с машиностроительных заводов.