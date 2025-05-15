Чад: пастырский вызов, брошенный алкоголизму

Благодаря Епархиальному центру практических исследований алкоголизма в Нджамене борьба против зависимостей позволяет вернуть вкус к жизни многим молодым людям. По словам директора сестры-монахини Орели Руане, «многие женщины из-за неосведомленности дают алкоголь детям». «Через нашу скромную помощь мы возвращаем им достоинство и сами возрастаем в человечности. Праздновать Юбилей означает прикоснуться к солидарности, так чтобы доступ к образованию, медобслуживанию и правосудию был реальным для все

Антонелла Палермо – Град Ватикан

Бегство в алкоголь как путь обезболивания от жизненных испытаний, которые кажутся безвыходными, от недоверия к будущему, бедности и угнетения: это происходит повсеместно в Чаде, одной из беднейших стран мира, которая не вызывает интереса у зарубежных СМИ. Провиденциальным образом, здесь живут и те, кто достаточно мотивирован для совместной борьбы против этой зависимости, которая захватывает даже новорожденных.

Сестра Орели Руане – монахиня из Конгрегации миссионерок Христа Иисуса, француженка, руководит Епархиальным центром практических исследований алкоголизма в Нджамене, столице Чада. Приехав сюда в 2018 года, она сразу же поняла, что алкоголизм - «язва», разрушающая множество семей и тормозящая развитие личности, общины и общества. Чад находится на последних местах по индексу человеческого развития: здесь большинство населения повергает себя в алкоголизм, чтобы «на пару часов забыть о страданиях». В последние годы выросло число баров, в том числе и в небольших деревнях, а производство местного спиртного и торговля им стали основной работой для многих женщин, особенно среди наиболее бедных слоев населения. В некоторых селениях лишь малое число женщин-католичек отказались от этой торговли. По незнанию многие из них дают своим детям «били-били», местный спиртной напиток из пшена, вместо каши. Его дают даже новорожденным, чтобы «успокоить и помочь заснуть», рассказывает сестра Орели. К этому феномену можно добавить широкое распространение пакетиков с контрафактным спиртным: они буквально заполонили страну. «Несмотря на запрет подобной торговли у них конкурентоспособные цены. Поэтому даже дети покупают это у обочин дорог вместо традиционных лакомств». Здесь больше нет никаких правил, регулирующих потребление алкоголя и побуждающих к осторожности, поясняет монахиня, и злоупотребление алкоголем настолько мощно среди молодых людей, что утром они отправляются в бар и потом забывают, что им надо идти на работу.

Крайняя нищета населения делает недоступным имеющийся в продаже алкоголь, но это не относится к традиционным напиткам. «100-франковая упаковка контрафактного спирта равноценна местному пиву за 1500 франков, - что не идет ни в какое сравнение. Обеднение местных жителей ведет к процветанию торговли суррогатом, который содержит не только спирт, но и другие высокотоксичные вещества». Утверждение, будто алкоголь убивает медленно, - это стереотип, обширно опровергаемый реальностью, поясняет далее сестра Руане: «Спирт убивает быстро, и прежде всего он пожирает молодых. Службы спасения постоянно принимают вызовы от людей, раненных в пьяной драке. Проблема также в том, что большинство населения, включая работников санитарных служб, не знает, что алкоголизм – это заболевание и что зависимые люди имеют право на лечение, которое начинается с принятия и выслушивания без каких-либо предубеждений». Таким образом, социальная маргинализация может быть очень сильной и даже фатальной.

Идея создания в Чаде организации, которая бы занялась просвещением о вреде алкоголизма, в 1999 году пришла в голову одной из сестер, Моник Лоррен, и нескольким единомышленникам. Так появился Епархиальный центр практических исследований алкоголизма, со временем расширивший свою деятельность, отвечая на новые потребности. В настоящее время этот единственный в стране центр токсикологии госпитализирует в среднем по пять человек в месяц: «Это немного, но хотя бы что-то. С каждым пациентом одной семье становится лучше, а иногда к жизни возвращается целый микрорайон. Это хрупкая реальность, богатая идеями». Епархиальный центр использует такие методы, как показ фильмов, уличная гимнастика, дебаты, футбольные матчи, лекции. Его опыт распространяется и по другим провинциям, где епископы просят помочь в деле просвещения.

«Женщины, производившие алкоголь, осознавали его вред и просили о помощи, и так появились новые источники дохода, которые не были связаны с алкоголем. Страдающие зависимостью стали признаваться, что они хотели бы бросить пить, но не могут сделать это самостоятельно. Поэтому мы разработали такой подход, который включает лечение абстиненции и целый ряд психологических и терапевтических мер. Те, кого мы принимаем, – в основном молодые люди, ведь эта страна очень молода. Они принадлежат ко всем вероисповеданиям и национальностям, и они зависимы не только от алкоголя, но и от таких психоактивных веществ, как табак, марихуана, трамадол. Очень мало кому удается добиться медицинской помощи, выздороветь и вернуться к достойной жизни, поэтому, чтобы помочь осознать проблему, мы просвещаем не только волонтеров, но и медицинский персонал на национальном уровне».