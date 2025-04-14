Знак надежды на мир: свидетельство Аль Бано Карризи

Паломничество на Святую Землю, организованное культурной ассоциацией «Остров, которого нет» («L'isola che non c'è») из Апулии, началось 1 апреля и продолжалось пять дней, став настоящей миссией молитвы, духовного свидетельства и мира. В составе делегации были архиепископ на покое Таранто монсеньор Филиппо Санторо, журналист и президент ассоциации «Остров, которого нет» Франко Джулиано, и известный итальянский певец Аль Бано Карризи.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Центральным моментом паломничества стало вручение Патриарху Иерусалима кардиналу Пьербаттисте Пиццабалле терракотового барельефа с изображениями Папы Франциска и дона Тонино Белло ‒ человека, которого в Италии называют пророком мира. Этот символ, который в ноябре 2023 года благословил Папа, теперь займёт своё место в патриаршей резиденции как знак надежды, сохраняющей силу даже в самые тревожные времена.

Паломничество делегации стало не только духовным переживанием, но и глубоким погружением в реальность Святой Земли, где часто приходится сталкиваться с вызовами и трудностями. Одним из самых трогательных моментов визита стала встреча с детьми из исторического францисканского учебного заведения — «Колледжа Святой Земли» в Иерусалиме («Terra Sancta College»), где под одной крышей делают первые шаги в знаниях и жизни дети христианской и мусульманской веры, погружённые в атмосферу уважения и взаимопонимания.

В интервью с русской редакцией Vatican News Аль Бано Карризи рассказал об этой встрече, которую он назвал наполненной светом и радостью. Вместе с детьми Аль Бано исполнил несколько своих известных песен, включая «Felicità» и «Caro Gesù» («Дорогой Иисус»), написанную им более тридцати лет назад совместно с Роминой Пауэр. Как отметил сам Аль Бано, эта песня остаётся для него особенной и невероятно актуальной, несмотря на годы. По его словам, музыка может стать источником света и надежды даже там, где это кажется невозможным, как, например, на Святой Земле.

В Назарете, в базилике Благовещения, Аль Бано исполнил «Ave Maria» Шарля Гуно, воспользовавшись тишиной храма, где присутствовали лишь несколько братьев-францисканцев. Певец отметил, что этот момент оставил глубокий след в его душе, благодаря духовной силе этого места, где Дева Мария услышала Благую весть.

Размышляя о значении этого паломничества, маэстро подчеркнул, что поездка совпала с особым временем — годом Юбилея, посвящённым надежде, и в то же время на фоне реальных страданий и тревог, охвативших Святую Землю. Он отметил: всё, что происходит в этом мире — хорошее и плохое — имеет свой конец. Боль, которую сейчас переживают невинные, непременно уйдёт. «Эта бессмысленная война обязательно завершится», — добавил он. По его мнению, Святой Земле будет возвращено то, чего ей так не хватает: прежде всего, паломники, благодаря которым здесь снова будут звучать молитвы, духовное обновление, вера.

Певец с грустью отметил, что в те дни, когда он находился на Святой Земле, он почти не встретил паломников; места, где обычно собирались верующие со всего мира, были непривычно пусты.

Не сдерживая эмоций, Аль Бано признался, что с 1984 года его связь с русскоязычными слушателями стала чем-то глубоко личным. Он часто думает о них, и его сердце остаётся с ними. Певец не перестает думать о своих поклонниках и с нетерпением ждёт возвращения, чтобы вновь подарить свою музыку тем, кто так много для него значит.