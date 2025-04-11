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Кардинал Бальдассаре Реина Кардинал Бальдассаре Реина 
Мир

Викарий Римской епархии выступил на парламентских слушаниях

Генеральный викарий Римской епархии кардинал Бальдассаре Реина выступил на парламентских слушаниях по приглашению Комиссии по расследованиям. Встреча была посвящена проблемам безопасности и деградации Рима, в особенности его окраин.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Иерарх начал свой доклад, подчеркнув, что по этому вопросу следует рассуждать с точки зрения самых обездоленных жителей Рима, и отметил: проблема периферий заключается в том, что отношение госучреждений к ним ограничивается чрезвычайными ситуациями. Когда на окраине совершаются преступления или какие-то из ряда вон выходящие события, то они производят шум лишь на несколько часов, а потом полностью исчезают из объективов, оставляя лишь чувство утраты доверия, неверие в возможность что-то изменить и во вмешательство общественных институтов.

«Церковь Рима, как раз в этот период приближения Пасхи, чувствует своим долгом передать повсеместный крик боли, исходящий из нашего города, но в то же время возвестить, что именно Пасха, воскресение Христа, победившего смерть, - это повод утвердить принцип жизни, которая сильнее смерти, любви, которая сильнее ненависти, надежды, которая сильнее безропотности или отчаяния».

Многие люди, пояснил кардинал, не ограничиваются жалобами или протестами, но действуют в различных ситуациях, сложившихся в Вечном городе, свидетельствуя о возможных путях выхода из кризиса.

Реина поделился синодальным опытом Церкви, вовлекшим различные общины и реалии, и упомянул о недавнем апостольском послании Папы Франциска «Подлинная красота», в котором в пастырском ключе звучит призыв сгладить разобщение между центром и окраиной Рима.

В рамках синодального пути его участники особым образом вспоминали знаменитую «конференцию о бедах Рима» 1974 года. Кардинал Реина констатировал, что и сегодня Рим нуждается в исцелении многих ран, и изложил статистику, добавив к ней собственные размышления и рекомендации.

В Риме проживают 2,8 миллиона человек, и столько же ежедневно прибывают в столицу по работе и учебе, в качестве туристов или для того, чтобы воспользоваться административными и медицинскими услугами. Повсеместно растут неравенство и поляризация, и Вечный город на обложках журналов не похож на реальный Рим. Достаточно подумать о тысячах римлян, не имеющих крова или живущих в крайне неблагополучных условиях. Согласно официальным данным Института статистики, 17,7 процента жителей Рима испытывают значительные экономические и социальные трудности.

Иерарх отметил огромный контраст в доходах: доход зависит от возраста, пола, гражданства и даже страны рождения. Во втором муниципалитете Римской коммуны средний индивидуальный годовой доход превышает 43 тысячи евро, а в шестом муниципалитете не достигает и 18 тысяч евро. В большинстве остальных римских муниципалитетах средний доход составляет около 25,5 тысяч евро.

 Центр Рима все больше превращается в город для туристов и все меньше подходит для семей: семьи и молодежь в основном проживают на окраинах, где услуги и уровень жизни оставляют желать лучшего.

В Риме наблюдается и контраст между ростом некоторых структур - спортивных и культурных центров, а также санитарных учреждений, - и кризисом других структур: например, участковых врачей становится все меньше, доступ к медицинским услугам все сложнее и ожидание этих услуг стало «бесконечным», сказал кардинал Реина. С одной стороны мы видим невероятный рост культурных и туристических инициатив, с другой - многочисленных бездомных, нестабильность работы и ухудшение условий труда. При этом в столице есть около 200 тысяч пустующих квартир, часть которых принадлежит публичной администрации. Пустующие дома становятся местом незаконного заселения – его называют здесь «оккупацией» - криминальными группировками, промышляющими наркоторговлей и проституцией.

Тревожным феноменом римский иерарх называет и рост краткосрочной аренды, что усложняет доступ к жилью для семей, нуждающихся в долгосрочной аренде. По данным на 2024 году, за десять лет число римлян, проживающих в центре, снизилось на 38 процентов.

Для решения жилищного кризиса кардинал Реина предложил, в частности, ввести мораторий на выселение должников по случаю Юбилея, предусмотрев фонд для возмещения убытков; он также призвал не поощрять краткосрочную аренду.

Говоря о культурной и воспитательной бедности, кардинал Реина упомянул о проблемах римской окраины: распространение зависимостей, прежде всего от наркотиков, рост долгов, увлечение азартными играми и возвращение феномена ростовщичества. В числе причин культурно-воспитательной бедности иерарх назвал низкое качество преподавания в густонаселенных районах города, недостаточно возможностей заниматься спортом, искусством, музыкой и так далее. В Риме 10,7 процента молодых людей в возрасте от 15 до 29 относят к категории «NEET» (они не учатся и не работают). Кардинал Реина перечислил возможные меры для противодействия кризису воспитания: одна из них – расширение системы продленного дня, в том числе и для того, чтобы пойти навстречу работающим родителям и помочь детям с питанием (по данным «Каритас», 7 процентов пользователей благотворительных столовых этой организации составляют дети, которых приводят родители).

Безопасность окраин также требует вложения усилий: в некоторых римских районах жители вынуждены иметь дело со своеобразным «комендантским часом», не имея возможности выйти на улицу в темное время суток. Увеличение числа полицейских, надлежащее освещение улиц, организация общественного транспорта и уборки мусора – это лишь некоторые меры, которые могли бы преодолеть риторику чрезвычайных ситуаций, отметил генеральный викарий Римской епархии.

В заключительной части своего доклада он перечислил формы сотрудничества, которые предлагает со своей стороны поместная Церковь: это и предоставление помещений для групп продленного дня, культурных и образовательных мероприятий, и участие волонтеров из церковных общин в различных сервисах, и безвозмездное консультирование населения по вопросам доступа к административным практикам.

«Мы будем внимательны к тому, чтобы на уровне коммуникации продвигать образ римских окраин, который не ограничивается лишь несомненными и серьезными проблемами, но и показывает то доброе, что там есть, семена живущей там надежды, - от них и нужно отправляться, если мы хотим созидать и выйти из логики одних лишь обличений и протестов», - сказал в заключение кардинал Бальдассаре Реина.

11 апреля 2025, 09:47
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